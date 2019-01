Británie připravuje pro brexit stanné právo

Drobný odstavec na titulní straně nedělního vydání Sunday Times:



Británie se připravuje na vyhlášení nouzového stavu a v případě chaosu po vypadnutí Británie z EU bez dohody zavede stanné právo, podle státních činitelů. Ti konstatují, že krizový vládní výbor COBRA pro mimořádné události bude mít pravomoc použít armádu k potlačení nepokojů.



Hello small paragraph on the right-hand side of The Sunday Times front page.



Introduction of martial law after a No Deal Brexit. pic.twitter.com/CyNGGtYnpa