Globalizovaná polarizace

28. 1. 2019

Zdá se, že demokracie trpí určitým typem "politické autoimunitní choroby" - když část každé společnosti vede válku proti zbytku sociálního těla, píše v listu El País venezuelský komentátor Moisés Naím.

Vláda světové supervelmoci je se zastavila, zatímco vláda bývalé supervelmoci - Velké Británie - sedí paralyzována poté, co utrpěla řadu zranění, které si sama zavinila. Angela Merkelová, která byla donedávna nejvlivnějším evropským lídrem, míří do penze. Její francouzský kolega čelí překvapivé sociální vzpouře nyní proslavených žlutých vest. Itálie, země se sedmou největší ekonomikou světa, je ovládána křehkou koalicí, jejíž lídři se tak diametrálně liší a jejichž prohlášení jsou tak omračující, že nevíme, zda se plakat, nebo smát.

Zdá se, že Italové se rozhodli zjistit, jak to vypadá, když špatné vládnutí je dovedeno do nejkrajnějších důsledků. Mezitím španělský premiér nebyl ani zvolen do úřadu kvůli tomu, že se jeho strana těší parlamentní většině, ale místo toho se tam dostal s pomocí mučivého legislativního procesu. V Izraeli premiér čelí obviněním z korupce, podvodu a dalších přečinů. V nadcházejících měsících může být Benjamin Netanjahu buď znovuzvolen, nebo skončit ve vězení.

Zdá se, že všechny tyto země čelí jistému typu "politické autoimunitní choroby" - když část každé společnosti vede válku proti celému zbytku sociálního těla. Hlavním důvodem choroby je polarizace společnosti a v důsledku toho také politiky. Je také jasné, že choroba se šíří a je velmi nakažlivá. To neznamená, že by polarizace předtím neexistovala, jen že se stává mnohem akutnější a může být smrtelná, jak dokazují všechny extrémní příklady vládní dysfunkce. Vyřazení z provozu, které postihlo důležité části americké vlády, je pouze posledním a nejvýmluvnějším důsledkem šířící se choroby. Ovšem, je naprosto pravděpodobné, že tento typ vládní paralýzy a chaosu se brzy stane normou.

V minulosti se demokratickým vládám dařilo dosahovat dohod s oponenty nebo organizovat koalice, které jim umožnily rozhodovat a účinně vládnout. Nyní se političtí rivalové často mění v nesmiřitelné nepřátele, což dohody, kompromisy nebo koalice znemožňuje. Polarizace je pandemií, která se globalizovala a nyní se projevuje ve většině světových demokracií.

Čemu vděčíme za tuto roztříštěnost tolika společností na navzájem k sobě naprosto netolerantní různorodé skupiny? Rostoucí ekonomická nerovnost a nejistota, pocit sociální nespravedlnosti, to jsou nepochybně některé z příčin politické polarizace. Popularity sociálních sítí a krize žurnalismu a tradičních médií také napomáhají polarizaci. Sociální sítě jako Twitter a Instagram umožňují jen krátké zprávy. Tato stručnost privileguje extremismus, protože čím je zpráva kratší, tím radikálnější musí být, aby "se stala virální". Na sociálních sítích chybí čas, prostor a trpělivost pro odstíny, ambivalenci nebo možnost, aby konfliktní pohledy nalezly společnou půdu pod nohama. Vše je buď moc bílé, nebo moc černé. A samozřejmě to prospívá sektářství a komplikuje to dosažení dohody.

Ale je toho víc. Polarizace není způsobena jen bojechtivými tvíty a resentimentem kvůli nerovnosti. Vzestup antipolitiky - neboli totálního zapuzení politiky a tradičních politiků - je dalším důležitým katalyzátorem polarizace. Politické strany nyní čelí mnoha novým konkurentům ("hnutím", "kolektivům", "přílivům", "frakcím", nevládním organizacím), jejichž agenda je založena na odmítnutí minulosti a které nabízejí rétoriku neústupnosti. Je ironické, že tradiční politické strany proto, aby si udržely příznivce a zůstaly volebně konkurenceschopné, musejí také přijmout postoje ovlivněné antipolitikou. Navíc mnozí z nových hráčů oslovuje příznivce, kteří jsou přitahováni myšlenkou náležení k politickým organizacím složeným z lidí, s nimiž sdílejí určitou identitu. Tato identita může být náboženská, regionální, lingvistická, sexuální, generační, rurální, urbánní, atd. Předpokladem je, že identita, která spojuje příznivce vyvolává podobné zájmy a preference. Protože identita má tendenci být trvalejší a méně tekutá než "normální" politické pozice, tento typ politické skupiny má větší problém nabídnout ústupky v tématech, která se týkají identity členů. To je přirozeně činí nepružnými - a jak víme, rigidita a polarizace mají sklon jít ruku v ruce.

Politická polarizace nebude brzy vyřešena. Mnohé její příčiny jsou mocné a nezastavitelné. A nyní se globalizovaly.

Naděje spočívá v tom, že stejně jako polarizace generuje paralýzu ve vládách nebo toxické politické prostředí, může také vést ke změnám a narušením v zemích se zkorumpovanými, špatnými a neúčinnými politickými systémy. Tak jako cholesterol, který může být dobrý nebo špatný, existují případy, v nichž politická polarizace může mít pozitivní účinky.

Doufám, že jich je hodně.

Podrobnosti ve španělštině: ZDE