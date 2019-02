Americká lobby držitelů zbraní tvrdí, že cesta do Moskvy nebyla "oficiální". Emaily a fotografie ukazují skutečnost

1. 2. 2019

Americká lobby držitelů zbraní NRA se tento týden poprvé pokusila distancovat od jakéhokoliv formálního zapojení do nechvalně proslulé cesty do Moskvy podniknuté skupinou vysoce postavených členů. Avšak vnitřní materiály zveřejněné na sociálních médiích ukazují něco jiného. Zdá se, že organizace byla významně zapojena do plánování sporné cesty, upozorňují Pete Madden a Mattew Mosk.



Demokratický senátor za stát Oregon Ron Wyden, který zahájil vyšetřování a napsal NSA sérii dopisů žádajících o "informace a dokumentaci" ohledně cesty, zpochybnil pokus NRA veřejně se od cesty do Moskvy distancovat. "Není věrohodné, pokud NRA tvrdí, že nehrála oficiální roli při cestě do Moskvy v roce 2015," prohlásil senátor. Cesta v prosinci 2015 zahrnovala jednání s vysokými představiteli Kremlu. Přitáhla více pozornosti poté, co došlo k odsouzení aktivistky a údajné ruské špionky Marii Butinové, která se podílela na plánování této akce. Poté, co NRA po celé měsíce mlčela, její poradce William Brewer sdělil novinářům, že výkonný ředitel NRA Wayne LaPierre "byl proti cestě" a dokonce zakázal členům personálu přidat se k delegaci z obavy, že bude považována za oficiálně sankcionovanou. Emaily odeslané představiteli NRA před cestou a fotografie z akce ovšem ukazují, že jeden ze zaměstnanců pomohl Butinové zařídit cestu delegace, která zahrnovala bývalého předsedu organizace Davida Keena, budoucího předsedu Petea Brownella, fundraisera Joea Gregoryho, dárce Arnolda Goldschlagera a jeho dceru Hillary nebo prominentního zastánce NRA a účastníka Trumpovy prezidentské kampaně Davida Clarkea. Další emaily naznačují, že NRA měla platit cestovní výlohy za dva členy delegace a poskytnout formální "dary" předané ruským hostitelům. A pokud cesta nebyla "oficiální", zdá se, že Butinové to nikdo neřekl. "Setkám se s vámi na letišti," napsala několika členům delegace 3. prosince. "Pro vaši informaci, v rukách budeme mít velký červený transparent s nápisem Vítej, NRA." Podrobnosti v angličtině: ZDE

