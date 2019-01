Vraždění divočáků, manželku smíte podle návrhu zákona bít jen jednou, národovecké lavičky a skandál Kaczyńského

A tohle měl být vlajkový projekt strany Právo a spravedlnost, byl však dokončen pozdě, za přehnanou cenu, je ošklivý a byl proveden ve strašlivé kvalitě. Je to možná proto, že strana Právo a spravedlnost nemá žádné odborníky ani lidi s manažerskými schopnostmi. Světoznámý hřebčín arabských koní v městě Janów Podlaski, který během své 200 leté historie přežil dvě světové války a 45 let komunismu, se po pouhých třech letech správy stranou Právo a spravedlnost octl na pokraji bankrotu. Nyní se něco podobného odehrává v dopravním podniku Koleje Dolnośląskie, což je regionální železniční dopravce sídlící ve Vratislavi, považovaný za nejlepšího železničního dopravce v Polsku. Tato firma, v důsledku chytrého managementu a inteligentních investic, překonala všechny rekordy - za posledních 5 let zvýšili počet cestujících o 480 procent. Jen v roce 2018 měli o 2,2 milionu cestujících více než v předchozím roce. Šéf firmy byl chválen za to, že znovu otevřel mnoho zlikvidovaných železničních tratí a zlepšil kvalitu vozového parku i kvalitu přepravy pro cestující. Jenže když získala v regionální sněmovně moc strana Právo a spravedlnost, tohoto schopného managera bez důvodu vyhodili a nahradili ho člověkem z PiS bez jakékoliv zkušenosti se železnicemi - do takové míry, že přiznává, že vlakem nejel déle než deset let. Ale možná, že bude řídit svou železniční společnosti v souladu s "vlasteneckými hodnotami", protože to je, jak se zdá strategie, kterou pro železnici podporuje vláda...