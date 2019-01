Probouzení právního státu v oblasti exekucí

29. 1. 2019 / Boris Cvek

Další děsivý, masový problém byli takzvaní soukromí rozhodci. Ti měli rozhodovat pře mezi dlužníky a věřiteli, ačkoli byli finančně motivovaní hrát ve prospěch věřitelů. Soudy v poslední době tyhle vztahy ruší jako nelegální, tedy i exekuce, které z nich vyplynuly. Jedná se asi o dvě stě tisíc exekucí. Podle Hospodářských novin na to čerstvě doplatil i prezident Exekutorské komory. Cituji:

Jedna věc je zajistit, aby se dluhové a exekuční bezpráví už nedělo do budoucna. Druhá věc je zmírnění obrovského bezpráví, které se už v této oblasti stalo. Například v ČR bylo téměř šedesát tisíc nebankovních poskytovatelů úvěrů. Jakmile se zavedla regulace těchto poskytovatelů ze strany České národní banky, zůstala jich jen necelá stovka. V čem asi spočíval byznys těch ostatních? https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/2496622-prehled-penize-uz-smi-pujcovat-jen-tato-osmdesatka-firem-o-licenci-cnb-jich-prisly

„Žena, která se dostala do potíží s dluhy před deseti lety, dokonce vloni zažalovala prezidenta Exekutorské komory ČR Vladimíra Plášila, že si v rozporu se zákonem ponechal peníze z její zastavené exekuce. Plášil, tehdy ještě řadový exekutor, si v souladu s tarify vyúčtoval 25 tisíc korun jako náklady řízení, které však bylo nakonec v roce 2017 zrušené kvůli protiprávnosti. Obvodní soud pro Prahu 7 ve čtvrtek rozhodl ve prospěch žalobkyně, Plášil by proto měl peníze vrátit. Je to v krátkém čase už druhý případ, kdy jsou lidé v podobných případech u soudů úspěšní.

„Exekuce byla zastavena, exekutor se obohatil neoprávněně a do tří dnů od nabytí právní moci musí získanou sumu 25 tisíc vrátit," uvedla ve zdůvodnění rozsudku soudkyně Marie Filippiová. Přiklonila se tak k argumentaci žaloby, která říká, že pokud v rámci protiprávní exekuce vymohl exekutor peníze na svoje náklady, musí je po zastavení řízení dlužníkovi vrátit. „Někteří respektují zákony a peníze vracejí, jiní se tomu snaží vyhnout. Lidé tak nemají jinou možnost než podat na exekutora žalobu pro bezdůvodné obohacení,“ uvedl advokát žalobkyně Petr Němec, zakladatel projektu Exekutor má smůlu.cz.“ https://ihned.cz/c1-66449300-prezident-exekutorske-komory-prohral-u-soudu-podle-rozsudku-se-obohatil-neopravnene-a-musi-vratit-penize-ze-zastavene-exekuce?fbclid=IwAR1k4Pk-LZMuG2l9T2LRPWrNKfRBE-gnBnYj7PULzNJH0lErCum5nXBvPmw

Právní stát se začíná trošku probouzet z hlubokého spánku. Bylo by velmi zapotřebí, aby se nejen zavedlo oddlužení beznadějně zadlužených lidí, jako je tomu na Západě (Daniel Gros v článku The Transatlantic Growth Gap, který jsem poprvé četl v Project Syndicate v roce 2014, dokonce argumentuje, že veliká rychlost, s jakou se Američané oproti občanům EU mohou oddlužit, je důvod rychlého uzdravení USA z ekonomické krize), ale aby se také pořádně prověřilo, jestli skutečně ty exekuce a půjčky statisíců lidí v ČR byly ze strany věřitelů a exekutorů zákonné. Příklad masového zneužití soukromých rozhodců ukazuje, že zdaleka nemuselo být všechno po právní stránce v pořádku.







Odkaz na pdf zmíněného článku D. Grose:

http://aei.pitt.edu/53145/1/DG_Transatlantic_Growth_Gap.pdf