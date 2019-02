Anglie: V mrazu v ulicích spí dnes bez přístřeší 4677 osob. Kolik v ČR?

1. 2. 2019





Zimní počasí drsně zhoršuje společenskou nerovnost, jako všechny okolnosti, které kladou větší požadavky na lidi a jejich zdroje, píše se v redakčním komentáři deníku Guardian. Žádná skupina lidí není více ohrožována mrazem a sněhem než lidé, kteří přespávají bez přístřeší na ulicích. Od roku 2010 stoupl počet lidí bez střechy nad hlavou v Anglii o 165 procent na 4677. Počet úmrtí lidí spících na ulicích také ostře stoupl, na 600 v roce 2017. Smrt jen málokterých z nich vyvolala takové rozhořčení jako smrt Gyuly Remese, který před Vánocemi zemřel v podchodu u britského parlamentu.

V Británii zuří bytová krize, více než 82 000 domácností je v dočasném ubytování. Veřejné sympatie vůči bezdomovcům v Británii koexistují vedle méně velkomyslných postojů i vedle šokující krutosti. Mnoho lidí nechce příliš intenzivně přemýšlet o tom, jaké to je, nemít kde přespávat.To, co bezdomovci v první řadě potřebují, je vhodné místo, kde by mohli žít - v zimě více než kdykoliv jindy.Proto je přístup "ubytování až v první řadě", který se zkouší v některých anglických městech, tak důležitý. V jedné z těchto zkušebních oblastí, v městě Manchesteru, počet lidí přespávajících na ulicích poklesl - ve většině ostatních měst stoupl.Zejména za mrazivých nocí je důležité snížit počet lidí přespávajících ve stanech nebo u dveří domů na minimum. Pokud však nebudou řešeny hluboce zakořeněné důvody, které vyhánějí lidi na ulice, pokusy přesunout je do ubytování natrvalo budou neefektivní. Kromě zimy, hladu, stresu a špíny, s čímž lidé přespávající na ulici zápasí každodenně, jsou překážkami i další problémy, jako je rozpad rodin, špatný mentální zdravotní stav, to, že jsou tito lidé bez peněz, zneužívání narkotik, domácí násilí či status uprchlíka.Přespávání v ulicích je příčinou stejně jako důsledkem mnoha problémů, jimž čelí bezdomovci, a pozornost úřadů musí být nyní věnována prevenci. Rozsah právních povinností postarat se o lidi, kteří jsou ohroženi bezdomovectvím, musí být rozšířeno mimo povinnost pouhých komunálních úřadů. Pomoci lidem dříve než propadnou sociální sítí je daleko rozumnější než snažit se je daleko později zatáhnout z mrazivé ulice zpátky do tepla.