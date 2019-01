Donald Tusk Therese Mayové: chaos brexitu si musíte vyřešit vy sama

31. 1. 2019 / Jan Čulík



Předseda Evropské komise Donald Tusk podle očekávání znovu po tisící ve středu večer telefonicky zopakoval Therese Mayové během pětačtyřicetiminutového "otevřeného a upřímného" rozhovoru, že sama musí najít řešení pro chaos brexitu. Tusk Mayovou varoval, že podmínkou jakéhokoliv dalšího jednání s Evropskou unií musí být konkrétní britský plán, který bude mít jasnou podporu britského parlamentu.



Mayová namítala, že při úterním hlasování poslanci Dolní sněmovny vyjádřili (minimální většinou) touhu zrušit irskou podmínku dohody. Jenže Evropská unie namítá, že Mayová ani Dolní sněmovna nenabídli žádné konkrétní řešení.Tusk Mayové zdůraznil, že Mayová nemůže očekávat, že její problém bude řešit Brusel. Tusk napsal na Twitteru: Mé sdělení Therese Mayové: Postoj Evropské unie je jasný a důsledný. Dohoda o odchodu Británie z EU se nebude znovu vyjednávat. Včera jsme zjistili, co Británie nechce. Stále ještě nevíme, co Británie chce."Totéž Mayové předtím sdělil hlavní vyjednavač EU pro brexit Michel Barnier. Ten v debatě v Evropském parlamentu konstatoval nevěřícně: "Mayová se distancovala od dohody, kterou ona sama vyjednala!" Barnier poukázal na to, že Británie požaduje zrušení irské podmínky a její nahrazení něčím, co není nijak definováno. "Nevzrušeně říkám, právě tady a teď, tu irskou podmínku potřebujeme takovou, jaká je."Britští brexitéři neustále v médiích tvrdí, že Brusel ustoupí, a nutí Mayovou, aby evropskou sedmadvacítku "donutila" k zrušení irské podmínky. Mají představu výlučnosti a domnívají se, že když Británie bude něco hodně nahlas vyžadovat anglicky, všichni ostatní se jí podrobí.Barnier kritizoval i bývalé britské vládní ministry pro brexit Dominica Raaba a Davida Davise a požadoval od Británie "jasný a realistický přístup".Britský probrexitový bulvární tisk (Daily Mail a Daily Express) maniakálně ve středečních vydání oslavoval, že se "Mayové v Dolní sněmovně podařilo prosadit požadavek zrušení irské podmínky"."MAYOVÁ ZVÍTĚZILA!" řvaly titulky v těchto novinách. Jaksi jim nedošlo, že Evropská unie neustoupí, což bylo už dávno jasné.Vážnou součástí fantazie brexitu je skutečnost, že anglická média ohlupují anglickou veřejnost nerealistickými nesmysly.Podrobnosti v angličtině ZDE