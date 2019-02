Brexit: Britská vláda se neúspěšně pokusila dát automobilce Nissan úplatek 2,32 miliard Kč

5. 2. 2019

V roce 2016 konzervativní ministr obchodu Greg Clark opakovaně popíral, že britská vláda nabídla Nissanu úplatek: "Není žádná šeková knížka. Žádnou šekovou knížku nemám."







Severoanglické město Sunderland hlasovalo v červnu 2016 více než 60 procenty svých obyvatel pro brexit, přestože 7000 zaměstnanců automobilky Nissan ví, že automobilka je v městě umístěna jen proto, že mohla v rámci EU vyvážet bezcelně své vozy na evropský kontinent.







Od brexitu drasticky poklesly investice automobilového průmyslu do britských automobilek.



Poté, co japonská automobilka Nissan oznámila, že ruší své předchozí rozhodnutí začít vyvíjet své nové vozy řady X-Trail v severoanglickém městě Sunderland a přesunout, mimo jiné i kvůli brexitu, výrobu vozů řady X-Trail do Japonska, nyní, co Evropská unie uzavřela s Japonskem dohodu o vytvoření evropsko-japonské zóny volného obchodu, největší na světě, z níž bude po brexitu Británie vyloučena, britská konzervativní vláda byla nucena přiznat, že se v roce 2016, po hlasování pro brexit, nabídla Nissanu úplatek 2,32 miliard Kč (80 milionů liber), aby ze Sunderlandu neodcházel. Od roku 2016 až do dneška ho utajovala, nyní, když se Nissan rozhodl v důsledku nejistoty brexitu nevyrábět v Sunderlandu nové vozy řady X-Trail, se rozhodla Nissanu tyto peníze nedat.Podrobnosti v angličtině ZDE Autor ironických komentářů v deníku Guardian John Crace k tomu poznamenává, že britští konzervativci mají nyní problém jak vysvětlit, že jsou dokonce tak nekompetentní, že neumějí ani úspěšně dát úplatek. ZDE