Polská státní televize jmenovitě skandalizuje lidi, kteří proti ní demonstrovali

Polská státní televize nyní otevřeně skandalizuje lidi, kteří proti ní demonstrovali. Snaží se vůči nim vyvolat nenávist. Polsko je země, kde byl nedávno zavražděn na veřejnosti politik.

Státní televize odvysílala jména a fotografie demonstrantů před svým ústředím (my jsme zde přijmení začernili). Jmenovala každého z nich jednotlivě a uvedla podrobnosti nejen o jejich aktivismu, ale také sdělila divákům, kde jeden z nich pracuje, a druhého interviewovala zjevně před jeho domem. Žádný demonstrant nebyl obviněn z žádného trestného činu.



Polish state television now openly trolling people who joined a demonstration, trying to whip up hatred against them. This in a country where a political murder took place only a few weeks ago https://t.co/1vIdHgHho4