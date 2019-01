Brexit: Už není slov

Dolní sněmovna v úterý večer odmítla návrh poslankyně Yvette Cooperové, aby byla prodloužena lhůta pro odchod Británie z EU, pokud do konce února Mayová nebude mít k dispozici schválenou dohodu o odchodu. Jak na to na Twitteru poukázal skotsku ministr spravedlnosti Humza Yousaf, 300 poslanců Dolní sněmovny hlasovalo pro odchod Británie z EU bez dohody, což by byla naprostá ekonomická katastrofa.



Dolní sněmovna v úterý večer přijala pouze nezávazný návrh, aby se Británie vyhnula brexitu bez dohody.



Commons in short, so far.



We totally reject May’s Deal

We reject No Deal

We reject the power to stop No Deal ourselves.



Now voting to give the PM a mandate to change a backstop she negotiated that has already been rejected by negotiation partners.