Británie: Brexitová fraška pokračuje stále neuvěřitelněji

29. 1. 2019 / Jan Čulík





- Britské supermarkety varují před vážným nedostatkem potravin

- Evropská unie varuje, že Británii nyní vážně hrozí vypadnutí z EU bez dohody

- Brusel po tisící upozorňuje, že dohoda s britskou vládou je uzavřená a nebude se znovu zahajovat vyjednávání

- Theresa Mayová a konzervativní brexitéři se chystají do Bruselu "obnovit vyjednávání o brexitu"

- Brusel zdůraznil, že "irskou podmínku" není možné z dohody o brexitu odstranit, Mayová a brexitéři chtějí jednat o jejím odstranění



Většina britských potravinářských supermarketů v pondělí varovala, že vypadnutí Británie z EU bez dohody bude znamenat nedostatek potravin v obchodech a výrazné zvýšení jejich cen. Šéfové deseti britských supermarketů, jako jsou Sainsbury’s, Asda, M&S, Co-op a Waitrose poslali otevřený dopis britské vládě, v němž píší:

"Jsme nesmírně znepokojeni, že naši zákazníci budou mezi prvními, kteří zažijí realitu brexitu bez dohody. "Očekáváme podstatná rizika, který nám zabrání, abychom udržovali sortiment, kvalitu a trvanlivost potravin, jaké naši zákazníci v našich obchodech očekávají. Nevyhnutelně dojde k zvýšení cen potravin v důsledku vyšších nákladů na dopravu, v důsledku devalvace měny a v důsledku dovozních cel."Ředitelé britských supermarketů vyjádřili zejména znepokojení ohledně čerstvých potravin. Zdůraznili, že není možné skladovat ovoce a zeleninu. Šéfové britských supermarketů varují, že v Calais dojde k "podstatnému chaosu" a že potenciálně bude omezen dovoz potravin přes Calais až o 90 procent. Vzhledem k tomu, že Británie má vypadnout z EU 29. března, tedy za 60 dní, je to v tom ročním období, kdy tato země závisí na dovozu ovoce a zeleniny z více než 70 procent na zemích Evropské unie, neboť v březnu v Británii ještě nic neroste.Pokud by se Británie pokusila zrušit dovozní cla pro potraviny a zemědělské produkty přicházející do Británie z Evropské unie, musela by to učinit pro všechny země světa. Bezcelní dovoz zemědělských produktů ze světa by však okamžitě zlikvidoval britské zemědělství. ZDE Zástupkyně hlavního vyjednavače EU pro brexit Sabine Weyandová v pondělí varovala, že je nyní riziko, že Británie vypadne z Evropské unie bez dohody, "velmi vysoké". Pokusy Theresy Mayové a brexitérských poslanců v Dolní sněmovně znovu otevřít vyjednávání o už uzavřené dohodě o odchodu Británie z EU budou v Bruselu odmítnuty. Brexitéři požadují, aby Theresa Mayová od Bruselu požadovala zrušení irské "zarážky". podmínky zajišťující, aby nevznikla pevná hranice mezi Severním Irskem a Irskou republikou, což by vedlo k obnovení terorismu. Brusel mnohokrát zdůraznil, že tuto podmínku nelze zrušit.Brexitérští poslanci v Dolní sněmově spolu s premiérkou Mayovou se však nadále chovají jako blázni. Argumentují, že Brusel to nemyslí vážně a že na poslední chvíli ustoupí. Velkou roli v jejich zcela nerealistickém přístupu stále hraje historický pocit britské výjimečnosti a představy, že stačí, aby Británie něco na světové scéně důrazně požadovala, a tak všichni ostatní ustoupí. Britským politikům však jaksi mezitím ušlo, že Británie už dávno nemá britské impérium a nemá na globální scéně žádnou moc. ZDE