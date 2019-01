ČR ohromujícím způsobem na cestě k bezprávnímu státu

27. 1. 2019 / Jan Čulík

Šokující návrh, varovně signalizující rychlý možný propad České republiky v nenávistný a autoritářský stát, ignorující základní civilizační principy, podali Václav Klaus jr. (ODS), Zuzana Majerová Zahradníková (ODS), Aleš Juchelka (ANO), Patrik Nacher (ANO), Stanislav Juránek (KDU-ČSL), Radim Fiala (SPD), Ivo Pojezný (KSČM), a Petr Pávek (STAN).Jak idiotský a právně diletantský je tento návrh, vysvětluje komentář Patrika Zandla, odborníka na internetové záležitosti: "Bude taková povinná svoboda prospěšná?Tak především dojde k zaplevelování diskusních serverů spamem. Provozovatelé se budou obávat mazat běžné obchodní nabídky i ty velmi obtěžující "penis enlargementy". S ohledem na to, jak mizerně funguje úřední rozhodnutí ve věci spamu (prakticky nikdy nekončí), neexistuje žádná právní jistota, že za odstraněný spam nedostanete pětimilionovou pokutu. Jak to prospěje čitelnosti diskusí, je nasnadě.Zadruhé dojde ke zvýšení nejrůznějších forem diskusního plevele: od čistokrevného trollingu, přes offtopicy a ad hominem útoky.Ani zjevné nesmysly a lži nebude možné mazat z obavy před pokutou.Ani na vlastním serveru, ani ve vlastní skupině na Facebooku, nebudete moci vykázat anonymního dezinformátora. Vy budete dohledatelní, on ne.Pokud se ten zákon přijme, hodně se pobavíme. Dozvíme se, jestli už si ve Facebooku koupili mapu, na které je nakresleno Česko, protože velmi pravděpodobně ten zákon jen vyignorují. Zvláště, když bude v protikladu s legislativou EU. Představa, že FB sám nebude moderovat diskuse nebo zablokuje vlastníkům stránek a skupin možnost mazat názory (přičemž postih jde k jeho tíži), mi přijde mimo. Nákladově vyjde Facebook levněji odepsat výnosy z celé České republiky a ty čtyři miliony uživatelů z miliardy, než to celé přeprogramovávat.Zákon se týká diskusních fór nad 100 000 uživatelů, přičemž není přesně stanoveno, co to znamená. Běžný problém zákona kolem IT, který píšou lidi bez znalosti věci. Rozumí se tím registrovaný návštěvník? Nebo jakýkoliv unikátní návštěvník (asi spíš)?Co asi udělá iDnes nebo třeba Lupa, pokud se zákon schválí? Jediné logické řešení bude odstranit diskusní fóra pod články v té podobě, jak tam jsou dnes. Nejjednodušší řešení bude to všechno smazat, na většině zpravodajských serverů už dělají diskuse minimum čtenosti a maximum problémů.Dopadne to, jako v Česku vždycky: zákon se bude ignorovat, obcházet (zneviditelnění místo mazání) a použije se jen tehdy, když bude potřeba zničit politického nebo obchodního konkurenta někoho dostatečně důležitého."