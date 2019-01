Venezuela je pro socialisty katastrofou

28. 1. 2019

Ve značné části mainstreamového zpravodajství o politické krizi ve Venezuele absentuje slovo "socialismus", všímá si Bret Stephens. Jistě, každý rozumný pozorovatel souhlasí, že kdysi nejbohatší země Latinské Ameriky, která sedí na největších světových zásobách ropy, je ekonomickým selháním, humanitární katastrofou a diktaturou, jejíž odchod nemůže přijít dostatečně brzy.

Ale... socialismus? Na to zapomeňte.

Tak nějak vypadá argumentační linie, která trvá na tom, že by socialismus neměl být očerňován výsledky zkušenosti. O Venezuele se nejspíš dočtete, že krize je produktem korupce, jánabráchysmu, autoritářství, závislosti na zdrojích, amerických sankcí a pletich, dokonce i buržoazních přežitků. Jen nezmiňujte slovo na "s", protože v Dánsku to funguje opravdu dobře.

Je zvláštní, že oslavovatelé venezuelského režimu o něm po vzoru zemřelého Huga Cháveze hovořívali jako o "socialismu pro 21. století". Bývalý venezuelský prezident, prohlásil britský Jeremy Corbyn, "nám ukázal, že je tu jiný a lepší způsob, jak věci dělat. Říká se mu socialismus, říká se mu sociální spravedlnost a je to cosi, k čemu se Venezuela velmi přiblížila." Noam Chomsky byl podobně nadšený, když v roce 2009 chválil Cháveze. "To co je na poslední návštěvě Venezuely tak vzrušující," řekl lingvista, je že "mohu vidět, jak je tvořen lepší svět a mohu hovořit s člověkem, který to inspiroval".

