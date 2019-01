Vynikající čtení z knihy Jaroslava Spurného

24. 1. 2019 / Boris Cvek

Velice doporučuji čtenářům Britských listů každodenní čtení z knihy Jaroslava Spurného „Jací jsme dnes“ na Českém rozhlase Plus (od 20:30 do 21:00). Jaroslav Spurný dlouhodobě dělá investigativní žurnalistiku v Respektu. Svého času, někdy mezi lety 2000-2006 jsem Respekt pravidelně četl zejména kvůli jeho článkům (a sloupkům Viktora Šlajchrta). Dost jasně si vzpomínám, že právě v Respektu někdy ze začátku nultých let jsem poprvé četl jméno Andrej Babiš. A zrovna včera jsem na ČRo Plus mohl vyslechnout Babišův příběh.

Díl, který jsem slyšel v pondělí, bylo o tunelování bank v 90. letech, konkrétně na příkladu Antonína Moravce. V úterý bylo čtení o stbákovi Minaříkovi, který plánoval teroristický útok na mnichovskou redakci Svobodné Evropy, aby pak v 90. letech dělal pro ruskou mafii na našem území. A včera (na tento díl dávám odkaz níže) jsme mohli slyšet o Chemapolu, o tom, jak tento podnik stál na obřích daňových únicích v kauze lehkých topných olejů, jak po konci éry výdělků z daňových úniků krachoval, o celém tom gangsterském kapitalismu, který krylo ministerství financí, ale také o tom, jak se za vlády Miloše Zemana a s velkou pomocí ministra průmyslu Zemanovy vlády Grégra Chemapolu zmocnil Agrofert pana Babiše, který je dnes premiérem ČR. Můj osobní dojem je ten, že přece jen nástup oligarchů typu pana Babiše byl značný pokrok oproti gangsterkám z dob vlády Václava Klause. Nedělám si žádné iluze, že v tom, co tu zbylo po Klausovi, bylo možné nějakým čistým a legálním způsobem tento stát posunout dopředu, i když všechna čest ministrovi financí Mertlíkovi, který se podle Spurného stavěl proti Grégrovi a Babišovi. Pro nás v roce 2019 je otázka, zda se budeme schopni posunout někam dál na Západ a nahradit vládu oligarchů konečně demokracií. Kdybych to měl zjednodušit, tak Klaus = vláda gangsterů, Zeman = vláda oligarchů… a teď čekáme na demokracii. Vláda sociálnědemokratických premiérů po Zemanovi to rozhodně nezvládla, Topolánek a Nečas jakbysmet. Z intermezza vlády pana Fischera máme vítězství solární mafie. A teď nám vládne přímo sám Babiš. Moc nadějně to nevypadá. „Přímý přenos zrodu Agrofertu, jak nazval autor tuto kapitolu, začíná divokými 90. léty, aférou lehkých topných olejů a pádem společnosti Chemapol. (K poslechu do 27. 1.)“ https://plus.rozhlas.cz/jaroslav-spurny-jaci-jsme-dnes-poslednich-tricet-let-ocima-investigativce-7720662/3

