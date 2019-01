Socialisté vládnou ve Vídni, v Curychu, v Mnichově...

25. 1. 2019 / Boris Cvek

Je hezké, že si na Seznamu všimli, že Vídeň je město s nejvyšší kvalitou života na světě, a přitom – nebo právě proto – je tam velmi levné bydlení, velmi rozvinutý, sto let budovaný systém sociálního bydlení. Ano, zabývejme se tím konečně, je to za humny, je to příklad dávno hodný následování.

„Na druhém místě žebříčku je Curych, který je známý jako bankovní centrum a „útočiště“ bohatých lidí, čemuž odpovídají i náklady na život.“ To zní jako potřeba nějak tu Vídeň vyvážit. Nicméně světe div se, v Curychu, stejně jako ve Vídni, vládnou socialisté (v koalici se zelenými a liberály). Současnou primátorkou Curychu je Corine Mauch, členka Sociálně demokratické strany Švýcarska a lesba. Před ní to byl člen téže strany Elmar Ledergerber (2002-2009) a ještě před ním člen téže strany Josef Estermann (1990-2002). To platí také o Mnichově, který je jedním z dalších měst s nejvyšší kvalitou života na světě: od roku 1948 až na výjimku let 1978-1984 vládnou v Mnichově socialisté.







Zkuste to srovnat s našimi socialisty, kteří se v Praze nedostali ani do zastupitelstva, kteří nikdy neměli primátora Prahy a kteří už pár let spoléhají na xenofobní venkov. Možná tragédie naší země je to, že tu nemáme socialisty západního typu, a bohužel po nich není ani poptávka. Normalizační mentalitě mnohem lépe sedí ODS nebo zemanovsko-paroubkovská verze pseudosociální pseudodemokracie na okamurovský pseudozpůsob.







Článek na Seznamu ZDE