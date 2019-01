Italský vicepremiér vyzval Francouze, aby nehlasovali pro Macrona

24. 1. 2019





Napětí mezi Itálií a Francií se zintenzivnilo poté, co italský vicepremiér Matteo Salvini naléhal na Francouze, aby v nadcházejících volbách nehlasovali pro Macrona. To vyvolalo z Paříže drtivou odezvu.



Matteo Salvini apeloval na francouzské voliče, aby v květnových volbách do Evropského parlamentu nehlasovali pro Macronovu stranu En Marche. Nathalie Loisseau, francouzská ministryně pro evropské otázky, bagatelizovala jeho výroky jako "bezvýznamné" a zdůraznila, že to nevyvolá "soutěž těch nejblbějších".





"Ve Francii mají špatnou vládu a špatného prezidenta republiky," napsal na Facebooku Salvini, šéf francouzské ultrapravicové Severní ligy. "Macron hovoří o tom, že je vstřícný, ale pak odmítá na hranicích imigranty. Francouzský lid si zaslouží lepší politiky a evropské volby 26. května budou dobrým signálem."



Ještě více provokativně zveřejnila na Salviniho facebookové stránce Luca Morisi, Salvinio strategická pracovnice pro sociální sítě, fotografii Salviniho s Marine Le Penovou s titulkem: "Matteo + Marine, Macronova největší noční můra!" Salvini utvořil partnerství s Le Penovou ve snaze v evropských volbách nacionalisticky "zachránit Evropu".



Hned předtím zaútočil na Macrona Luigi di Maio, Salviniho koaliční partner a šéf antiestablishmentového Pětihvězdičkového hnutí. Ten obvinil Francii, že vyvolala chudobu v Africe, a způsobila tak hromadnou migraci do Evropy. Italská velvyslankyně ve Francii Teresa Castaldo byla v pondělí povolána na kobereček na francouzské ministerstvo zahraničí, aby vysvětlila "nepřátelské" výroky italských politiků.



Salvini také požadoval, aby Francie vydala 14 italských uprchlíků, kteří žijí ve Francii. "Chtěl bych, aby se francouzský prezident stejně rozumně jako brazilský prezident Jair Bolsonaro." Ten minulý týden do Itálie vydal Cesara Battistiho, bývalého levicového teroristu, odsouzeného v sedmdesátých letech za čtyři vraždy, který žil v Jižní Americe na útěku téměř čtyřicet let.



Itálie a Francie se těšily dobrým vzájemným vztahům, než se loni v červnu v Itálii dostala k moci ultrapravicová koalice. Vztahy se zhoršily, když Macron promluvil o "populistické lepře" v italské vládě.



Podrobnosti v angličtině



