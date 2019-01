Alzheimerovu chorobu "způsobuje zánět dásní"

24. 1. 2019



Vědci tvrdí, že obyčejný zánět dásní hraje ústřední roli při vzniku Alzheimerovy choroby. Nové důkazy, že Alzheimerovu chorobu způsobují infekční bakterie, zřejmě zcela změní přístup k této nemoci.



Hlavní příčinou zánětu dásní a ztráty zubů je bakterie Porphyromonas gingivalis. Také způsobuje poškození tepen.



Vědci nyní nalezli v lidském mozku přítomnost toxických enzymů zvaných gingipains, které produkuje bakterie Porphyromonas gingivalis a DNA této bakterie. Bylo také zjištěno, že u myší se tato bakterie dostává z jejich tlamy do mozku. Testy prováděné u myší prokáazly, že enzymy gingipain ničí neurony v mozku.

Vědci však mají k dispozici léky, které gingipainy blokují, a tak jsou schopni likvidaci mozkových neuronů zastavit.Vědecký tým nyní vytvořil nový lék, COR388, který lépe proniká do ústřední nervové soustavy a mohl by se stát základem léčby Alzheimerovy choroby. Už letos se plánují rozsáhlé klinické zkoušky, v jejichž rámci by se podával tento lék pacientům s mírnou verzí Alzheimera.Avšak dr. David Reynolds, hlavní vědec v britské charitativní organizaci Alzheimer's Research UK, poukázal na to, že Alzheimerova choroba má pravděpodobně různé příčiny a bakterie způsobující zánět dásní jsou pravděpodobně jen jednou z nich.Podrobnosti v angličtině ZDE