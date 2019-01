Led v Grónsku taje rychleji, než se vědci dosud domnívali. Od roku 2003 se tání tamějšího ledu zrychlilo čtyřnásobně.

22. 1. 2019





K tání ledu dochází především v jihozápadním Grónsku. Do moře tečou nyní celé řeky vody a zvyšují hladiny moří. Znamená to ohrožení zaplavením zranitelných pobřežních míst, jako jsou Miami, Šanghaj, Bangladéš a různé ostrovy v Tichomoří.



Ze studie, vydané v Proceedings of the National Academy of Sciences, vyplývá, že v letech 2002 - 2016 přišlo Grónsko každoročně asi o 280 miliard tun ledu, což znamená, že hladiny moří každoročně stouply o asi o 0,08 cm. Pokud by roztál veškerý led v Grónsku, který je často tlustý až 3 kilometry, globální hladiny moří by stouply o 7 metrů a zaplavily by většinu pobřežních měst.





Rychlost tání ledu není rovnoměrná, v roce 2013 tál let čtyřikrát rychleji než v roce 2003. Podle vědců to způsobuje globální oteplování a také Severoatlantická oscilace, periodický jev v počasí, který do západního Grónska přináší teplejší vzduch.



Tání ledu v Arktidě se od osmdesátých let zrychlilo trojnásobně. Tání ledu v Grónsku a na Aljašce je hlavním zdrojem informací o tom, do jaké míry stoupnou hladiny moří, což by ohrozilo příbytky čtyř milionů lidí.



Znepokojující je situace v Antarktidě, kde led taje nejrychleji v zaznamenané historii. Antarktida přichází nyní o asi 219 miliard tun ledu ročně, což do roku 2070 povede o zvýšení hladiny moří o více než 25 centimetrů. Pokud by roztál led v celé západní Antarktidě, stouply by hladiny moří o asi 3,5 metru, ale za dlouhou dobu.



