Rusko požádalo Turecko o vrácení systémů S-400 kvůli nedostatečné protivzdušné obraně
17. 9. 2025
Kromě toho Ankara v rámci projektu Steel Dome aktivně vyvíjí své vlastní systémy protivzdušné obrany a snaží se snížit závislost na zahraničním vývoji. Také rakety dodané s S-400 již dosáhly poloviny své životnosti, což snižuje hodnotu instalací pro Turecko. Dalším důvodem k prodeji komplexů zpět do Ruska může být rozhodnutí USA vyloučit Turecko z programu dodávek nejnovějších stíhaček F-35 pro nákup S-400, upřesnili partneři turecké publikace. Zdroj RIA Novosti v Ankaře zároveň tvrdí, že otázka navrácení komplexů do Moskvy tureckou stranou se v současné době nediskutuje.
Rusko a Turecko podepsaly v roce 2017 kontrakt na dodávku čtyř oddílů S-400 v celkové hodnotě 2,5 miliardy dolarů. Tváří v tvář americkému tlaku je však Ankara nevyužila. V roce 2024 noviny Cumhuriyet napsaly, že Turecko nabídlo Spojeným státům, že ponechá ruské komplexy ve skladech výměnou za prodej stíhaček F-35 do země. Později turecký ministr obrany Yashar Guler řekl, že Spojené státy již nemají námitky proti používání ruských systémů v zemi.
Na pozadí války mezi Izraelem a Íránem v červnu tohoto roku turecký prezident Recep Tayyip Erdogan poznamenal, že komplexy S-400 nemohou plně uspokojit potřebu protivzdušné obrany země. Připomněl vývoj vlastních protiletadlových raketových systémů - Siper, Korkut, Hisar a Sungur, které by podle něj nevznikly, kdyby země seděla "v rohu" a doufala, že "od někoho nakoupí zbraně".
Zdroj v turečtině: ZDE
