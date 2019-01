Exekutoři připravili společnost o bilion korun

Jeden diskutující na Facebooku shrnul povahu českého exekučního systému, který predátorsky drtí především chudé lidi na dávkách, takto průzračně (a přitom by stačily lepší zákony, jako v civilizovaném světě, fungující zákony a státní správa):

"Exekutoři a jejich kamarádi si přišli za patnáct let na jeden bilion korun, za to by bylo asi 6 000 km dálnic nebo asi 300 tisíc bytů. My jsme naopak těm exekvovaným zaplatili stejnou částku na sociálních dávkách. Naši prosperitu primárně ohrožují zločinná spiknutí, kterým stát slouží jako prostředek k obohacování."