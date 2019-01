Vlivní němečtí politikové apelují na Británii, aby neodcházela z EU

18. 1. 2019





The most remarkable & significant letter to the Times of my lifetime pic.twitter.com/obRlFbJVkt — Andrew Adonis (@Andrew_Adonis) January 18, 2019



Bez vašeho velkého národa by nebyl tento kontinent tím, čím je dnes: komunitou, definovanou svobodou a prosperitou. Po hrůzách druhé světové války se na nás Británie nevykašlala. Přijala Německo zpět jako suverénní národ a jako evropskou mocnost. To jsme my, jako Němci, nezapomněli a jsme za to vděčni.Vzhledem k tomu, že si uvědomujeme, že svoboda, které se těšíme dnes jako Evropané, byla v mnoha ohledech vytvořena a hájena Brity, chceme Britům sdělit, že respektujeme jejich volbu. A jestliže si Britové budou přát opustit Evropskou unii nadobro, budou mít vždycky přátele v Německu i v Evropě. Avšak Britové by také měli vědět, že jsme přesvědčeni, že žádná volba není nezměnitelná. Naše dveře zůstanou vždy otevřeny: Evropa je domov.Británie se stala součástí toho, čím my všichni jsme jako Evropané. A proto by se nám po Británii stýskalo. Chyběl by nám legendární britský černý humor i chození po práci do hostince na pivko. Chyběl by nám čaj s mlékem a ježdění na levé straně silnice. A chyběly by nám vánoční britské pantos. Avšak víc než cokoliv jiného, chyběli by nám sami Britové - naši přátelé za kanálem La Manche. Chyběla by nám Británie jako součást Evropské unie, zejména v této nepokojné době. Proto by Britové měli vědět: z hloubi svých srdcí říkáme: Chceme, aby v EU zůstali.Zdroj v angličtině ZDE