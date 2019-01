Matteo Salvini: "Itálie a Polsko by mohly vybudovat novou Evropu"

9. 1. 2019





Italský ultrapravicový ministr vnitra Matteo Salvini se vyjádřil, že by Itálie a Polsko mohly společně vyvolat "evropské jaro", které by rozbilo dominující "německo-francouzskou osu". Snaží se před evropskými parlamentními volbami v květnu vytvářet ultrapravicové aliance.



Salvini, náměstek italského premiéra a šéf ultrapravicové Ligy, navštívil ve středu Polsko, kde jednal o strategii s vládnoucí stranou Právo a spravedlnost. Obě strany mají podobně nenávistný postoj vůči imigraci, vůči muslimům a zastávají euroskeptické postoje.

Salvini řekl na tiskové konferenci s polským ministrem vnitra Joachimem Brudzińskim, že Evropa, která vznikne po evropských volbách v květnu, by mohla přinést "renesanci evropských hodnost" a "odvést nás od takové Evropy, jíž vládnou byrokrati".Brudziński chválil Salviniho drastickou protiimigrační politiku, v jejímž rámci Salvini odpírá přístup pro čluny s uprchlíky do italských přístavů. Dodal, že Polska a Itálie sdílejí společné cíle, jako je "posilování hranic" a zlepšování podmínek v domovských zemích migrantů.Salvini navrhl poprvé vytvořit panevropskou síť nacionalistických stran loni v červnu, kdy utvořil vládu se svým bývalým zapřísáhlým oponentem, Pětihvězdičkovým hnutím.Salvini už utvořil partnerství s francouzskou ultrapravicovou političkou Marine Le Penovou. Le Penová a Salvini se vyjádřili v říjnu na konferenci v Římě, že eurovolby vytvoří novou éru "zdravého rozumu". Nacionalistické strany podle nich obnoví hodnoty, hrdost a důstojnost pro obyčejné pracující.Zároveň Salviniho koaliční partner Luigi di Maio oznámil, že připravuje volební manifest s evropskými populistickými stranami, kterou souhlasí s Pětihvězdičkovým hnutím. V Bruselu v úterý jednal s obskurním polským politikem Pawlem Kukizem, bývalou rockovou hvězdou, která stojí v čele podivné strany Kukiz '15, Ivanem Sinčićem z chorvatské strany Živoucí zeď a Karolinou Kähönen, spoluzakladatelku Liike Nyt, ultrapravicové strany ve Finsku.Di Maio začátkem týdne vyvolal konflikt s Francií, když naléhal na žluté vesty, které uspořádaly od začátku prosince četné násilné demonstrace, aby "se nevzdávaly"."Salvini má stejná hesla jako ultrapravicové strany v Evropě, ale má naprosto odlišné strategie, takže se mi nezdá, že by tohle byla v příštím evropském parlamentu nějaká opravdu mocná nová nadnárodní síla," řekl Mattia Diletti, politolog na Sapienza University v Římě.