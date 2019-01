Mocenská konsolidace Českého rozhlasu

Pokud by snad někdo usoudil, že takhle vypadá analytická zpráva na téma tak komplexní, jako je projev rozhlasové stanice ČRo, přeci jen pár konkrétních výhrad:

- Ani Rada ČRo ve svém textu, ani sám analytik Zeman neuvádí ohledně autora posudku žádnou afiliaci ani profesní medailon.

- Zcela chybí informace o zadání či cíli posudku (to, co lze odtušit např. z konce na s. 7, je jen vágní, spíš autorská strategie „předsunuté obrany“ před výtkami).

- Na s. 3 neuvádí autor nic konkrétního o období, kdy Vltavu poslouchal.

- Text obsahuje řadu frází a pochybných obratů, např. „Na rozdiel od printových médií má rozhlasová forma väčšiu váhu pri posolstve obsahu“ (s. 3), dále např. „uzavretý konzervativizmus“ (s. 1) v kontradikci ss obratem „zdravý konzervatizmus“ (s. 5).

-Text obsahuje řadu neprůkazných tvrzení, např. „Hudobná dramaturgia je viac súčasná ako klasická a vlastne tvorí protipól k digitálnej stanici D-dur “ (s. 3). Není jasné, jaké pořady autor textu poslouchal a v jakém období (myslel hudbu v ranní Mozaice, tj. v proudovém vysílání všedního dne, nebo v titulkových pořadech?).

- Autor zcela vágně „odkazuje“ (konec s. 1), neuvádí jediný konkrétní výzkum.

- Autor si protiřečí, jednak nové Vltavě připisuje „avantgardní pojetí“ (s. 2 - 3), přičemž neuvádí, čeho se takové pojetí týká. Konstatuje např. „Dlhé slovesné pasáže s uspávajúcou zvukovo-technickou realizáciou a nevyváženou moduláciou“ (s. 4). To je avantgarda?

- Fantazie autora textu dostala průchod, např. „a Vltava by mala byť prehliadkou krásnych hlbokých, mikrofónických hlasov moderátorov“ (s. 3).

- Nejasná vyjádření, např. „Vltava by sa nemala dostať do polohy klubovej scény, ani hegemónom alternatívnych experimentov “ (s. 3).

- Autor občas naráží na limity své kvalifikace a zadání: uvádí, že nová Vltava marketingovou podporu měla (píše k tomu na s. 3 a 6), "stálo by to za to zjistit, jestli dostatečnou". Ano, stálo. Ale k tomu "analýza" tohoto experta nedospěla.

- Je patrné, že vytčené nedostatky jsou i při takto pojatém posudku marginální.

Závěru pravděpodobně netřeba.