NYT: FBI zahájila vyšetřování, zda je Trump ruský agent

12. 1. 2019

Poté, co v květnu 2017 Donald Trump vyhodil z funkce ředitele FBI Jamese Comeyho, aby, jak řekl, zabránil jeho vyšetřování ruských vazeb Trumpovy předvolební kampaně na Rusko, FBI zahájila vyšetřování s cílem zjistit, zda je Trump ruský agent, informuje nyní americký deník New York Times. Poté, co převzal vyšetřování ruských vazeb na Trumpův předvolební tým mimořádný vyšetřovatel Robert Mueller, vyšetřování Trumpa jako možného ruského agenta převzal Mueller, informuje list.Podrobnosti v angličtině ZDE