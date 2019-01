V Dolní sněmovně vzniká nadstranická aliance proti brexitu bez dohody

9. 1. 2019

Premiérka přiznala vládě, že parlamentní hlasování, které se má konat příští týden o její dohodě s Bruselem o odchodu Británie s EU, Mayová prohraje. Vládní zdroje však netuší, co pak hodlá dělat. Zatímco někteří ministři už otevřeně varují před odchodem Británie z EU bez dohody, stále ještě existuje v Anglii i v Konzervativní straně dostatečné množství maniaků, kteří tvrdí, že by to "nebyl žádný problém".Avšak úterní hlasování proti finančnímu zákonu naznačuje, že se tvoří nadstranická aliance, která hodlá učinit vše, aby Británie nemohla odejít z EU bez dohody. Právní odborníci si nejsou jisti, zda se jim to může podařit, protože veškeré rozhodovací pravomoci má v rukou Mayová. Ta by mohla brexit zrušit okamžitě. Je však velmi omezená.Podrobnosti v angličtině ZDE