Pár poznámek k tématickému clusteru Zeman-Číňani-Huawei-Babiš

12. 1. 2019 / Jiří Hlavenka





1) Nepochybuju ani vteřinu, že na schůzce s čínským velvyslancem plácl Babiš něco, co ambassadora přimělo k autentickému prohlášení o kající se České republice, která si uvědomuje a napraví svoje chyby vůči Čínské lidové republice atakdál. Tohle je přece krystalický Babiš, který během dvou dnů řekne třem lidem ke stejné věci věc úplně odlišná stanoviska, taková, která chtějí slyšet. Naprosto nepochybuju, že řekl něco ve smyslu We are very sorry, Our cybersecurity service is a bunch of idiots, China is a great country a This is a campaign. Je nám velmi líto, Naše bezpečnostní služba jsou idioti, Čína je významná země a Tohle je kampaň.