Brazílie: Bolsonarův plán přinese odstranění kritické pedagogiky Paula Freireho ze školského systému

9. 1. 2019

Teoretik vzdělávání Paulo Freire je jedním z nejznámějších brazilských intelektuálů a jeho vzdělávací metodologie je využívána na řadě elitních škol, upozorňuje Paulo Saldaña. Ohledně plánů nového prezidenta Bolsonara v oblasti vzdělávání není známo mnoho detailů. Jeden z nich však vyvolal pozornost: Plán odstranit jméno Paula Freireho ze všech brazilských škol.

Není jasné, co to v praxi znamená, ale učitelé jsou proti. Freireho metody a filozofie mají značný vliv na nejlepší veřejné a soukromé školy v Brazílii a jde také o nejznámějšího brazilského intelektuála.

Specialisté tvrdí, že Freire, který zemřel v roce 1997, se stal obětním beránkem pro ty, kdo obviňují učitele z indoktrinace dětí. Jeho práce a vliv má být údajně základnou sektářského vyučování a jedním z důvodů, proč brazilský veřejný vzdělávací systém selhává. Tento názor ovšem nesdílejí vlastníci a představitelé elitních škol.

Freire se narodil v roce 1921 v Recife ve východním státě Pernambuco. Jeho jméno se stalo známým počátkem 60. let, když vyvinul úspěšnou metodologii pro výuku čtení a psaní dospělých na venkově státu Rio Grande do Norte. Metoda, která vytváří čtecí návyky na základě studentových znalostí a zkušeností, je známa po celém světě.

Freireho práce je úhelným kamenem kritické pedagogiky založené na dialogu mezi učiteli a studenty a hodnotě vzdělání jako nástroje sociální a individuální emancipace.

Nejvlivnější Freireho kniha Pedagogika utlačených (Pedagogy Of The Oppressed) patří podle aplikace Google Scholar do stovky nejcitovanějších knih v angličtině. Autor reprezentuje jediné brazilské jméno na seznamu a je druhé nejcitovanější.

Stanfordský ekonom Martin Carnoy tvrdí, že pojetí vzdělávání jako "svobody od nevědomosti a politické poroby" představuje běžné téma osvícenství, od Rousseaua po Thomase Jeffersona. "Bolsonarův útok na Freireho je útokem na základy západní demokracie a pojem svobody."

Podrobnosti v angličtině: ZDE