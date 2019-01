Britský konzervativní ministr vnitra terčem kritiky, že označil imigranty za "ilegální"

2. 1. 2019



Každý má právo překročit hranice a požádat o azyl



Britský konzervativní ministr vnitra Sajid Javid, jehož otec přišel do Británie jako imigrant, se stal terčem ostré kritiky od charitativních organizací a od právníků, že označil hrstku uprchlíků, snažících se v posledních týdnech přeplout do Británie na vratkých člunech přes kanál La Manche, za "ilegální". Pohrozil, že je bude deportovat do Francie.



Colin Yeo, čelný britský imigrační právník, označil takovou hrozbu za porušení zákona. "Deportovat autentické uprchlíky, kteří čelí pronásledování, ve snaze odstrašit příchod jiných, to je naprosto protizákonné," konstatoval tento právník. "Předpokládám, že pan ministr vnitra to dobře ví a je deprimující, že takové věci říká, aby vypadal tvrdě. Z nejnovějších statistik vyplývá, že asi tři čtvrtě žádostí o azyl od Íránců je v Británii vyřizováno kladně, takže tu hovoříme o autentických uprchlících."







Paul Hook, šéf kampaní organizace Refugee Action, zdůraznil, že se ministr vnitra musí chovat s větším porozuměním. "Toto jsou v první řadě lidé a zaslouží si humanitární reakci," řekl. "Potřebujeme přístup, založený na porozumění a pomoci a doufáme, že to pan ministr vnitra svými slovy a činy v nadcházejících dnech a týdnech dokáže."



Mike Adamson, generální ředitel britského Červeného kříže také zdůraznil, že je zapotřebí přístupu s větším porozuměním. "Lidé se pokoušejí o takto nebezpečné cesty jen proto, že jsou zouifalí," zdůraznil.



Javid se vyjádřil, že britská vláda dělá "všechno pro to" aby byly čluny s uprchlíky "navraceny do Francie", ale přiznal, že pokud lodě britské imigrační služby naleznou uprchlické čluny v britských výsostných vodách, přivezou je do Británie.



Šéf Labouristické strany Jeremy Corbyn ve středu konstatoval, že Evropa nemůže uzavřít své hranice a že ti, kdož přicházejí do Británie na člunech, prchají před válkou a pronásledováním.



"Ti uprchlíci jsou důsledkem válek, jsou důsledkem porušování lidských práv, jsou důsledkem ekologických katastrof. Evropa před nimi nemůže uzavřít své hranice." řekl Corbyn.



Od Vánoc připlulo na malých člunech do Anglie asi 100 uprchlíků. Jsou mezi nimi i děti.



Červený kříž, který poskytuje uprchlíkům pomoc po celém hrabství Kent, včetně potravinových balíků a šatstva, konstatuje, že iránští žadatelé o azyl patří k těm nejubožejším.



Největší počet žadatelů o azyl pochází za poslední tři roky v Británii z Íránu.



Podrobnosti v angličtině



Paul Hook, šéf kampaní organizace Refugee Action, zdůraznil, že se ministr vnitra musí chovat s větším porozuměním. "Toto jsou v první řadě lidé a zaslouží si humanitární reakci," řekl. "Potřebujeme přístup, založený na porozumění a pomoci a doufáme, že to pan ministr vnitra svými slovy a činy v nadcházejících dnech a týdnech dokáže."Mike Adamson, generální ředitel britského Červeného kříže také zdůraznil, že je zapotřebí přístupu s větším porozuměním. "Lidé se pokoušejí o takto nebezpečné cesty jen proto, že jsou zouifalí," zdůraznil.Javid se vyjádřil, že britská vláda dělá "všechno pro to" aby byly čluny s uprchlíky "navraceny do Francie", ale přiznal, že pokud lodě britské imigrační služby naleznou uprchlické čluny v britských výsostných vodách, přivezou je do Británie.Šéf Labouristické strany Jeremy Corbyn ve středu konstatoval, že Evropa nemůže uzavřít své hranice a že ti, kdož přicházejí do Británie na člunech, prchají před válkou a pronásledováním."Ti uprchlíci jsou důsledkem válek, jsou důsledkem porušování lidských práv, jsou důsledkem ekologických katastrof. Evropa před nimi nemůže uzavřít své hranice." řekl Corbyn.Od Vánoc připlulo na malých člunech do Anglie asi 100 uprchlíků. Jsou mezi nimi i děti.Červený kříž, který poskytuje uprchlíkům pomoc po celém hrabství Kent, včetně potravinových balíků a šatstva, konstatuje, že iránští žadatelé o azyl patří k těm nejubožejším.Největší počet žadatelů o azyl pochází za poslední tři roky v Británii z Íránu.Podrobnosti v angličtině ZDE

0