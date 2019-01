Bolsonaro: "Brazílie nade všechno, Bůh především!"

2. 1. 2019 / Fabiano Golgo

"Brazílie nade všechno, Bůh především" - s těmito slovy ukončil Jair Messias Bolsonaro svůj projev při inaugurační ceremonii, která ho učinila prezidentem. Pak se odchýlil ze scénáře a improvizoval závěrečná slova: "naše vlajka je zelená a žlutá, ujistěte se, že už nikdy nebude rudá". První dáma Michelle si vzala mikrofon před svým manželem a "mluvila" řečí neslyšících (brazilský znakový jazyk). Michelle je tlumočnicí v baptistické církvi. Michelle dokonce proti protokolu přerušila řeč a dala manželovi dva polibky.





Bolsonaro, 63 let, vstoupil do úřadu jako 38. prezident Brazílie v úterý na období mezi 2019 - 2022. Promluvil pouze 10 minut a uvedl, že jeho posláním je zbavit zemi korupce a levicové ideologie. "Použiji tento vážný okamžik, abych vyzval každého z kongresmanů, aby mi pomohli při poslání obnovit naši zemi, definitivně ji osvobodit od korupce, zločinnosti, ekonomické nezodpovědnosti a ideologického podřízení politické korektnosti," prohlásil nový prezident.



"Nemůžeme dovolit, aby tato katastrofální ideologie Brazilce rozdělovala. Ideologie, které ničí naše hodnoty a tradice, ničí naše rodiny, základ naší společnosti. A vyzývám všechny, aby zahájili hnutí tímto směrem. Můžete, já, vy a naše rodiny, společně obnovit etické a morální standardy, a tak naši Brazílii změnít," prohlásil Bolsonaro.



Aby prokázali podporu a jako symbol přechodu Brazílie k radikální pravici, po čtrnácti letech levicových vlád, zúčastnili se ceremonie Benjamin Netanyahu, Viktor Orbán a americký ministr zahraničí Mike Pompeo.



Po 33 letech demokracie zvolilo 57 milionů Brazilců za svého prezidenta bývalého vojáka, autora nenávistných projevů. Bolsonaro mluví jako filipínský prezident Rodrigo Duterte a chce být tvz. brazilským Donaldem Trumpem, šířit konzervativní populismus a hluboké nepřátelství vůči tisku.



Během ceremonie reagoval Bolsonaro na kompliment od Donalda Trumpa na Twitteru. Trump Bolsonarův inaugurační projev Bolsonara ocenil takto: "Gratuluji prezidentu Jairu Bolsonarovi za vynikajíci úvodní projev - Spojené státy jsou s vámi." Bolsonaro reagoval: "Vážený pane prezidente Donalde Trumpe, opravdu si vážím vašich slov povzbuzení. Společně pod ochranou Boha musíme přinést našemu lidu prosperitu a pokrok." Bolsonaro použil populistického stylu Donalda Trumpa, aby vyhrál volby v říjnu s 54 procenty hlasů. Šířil hněvivé výroky vůči politicky korektnosti, a tak dostatečně znepokojené voliče přesvědčil.



Jeho vice-prezident, Hamilton Mourão, je generál. Sedm z jeho 22 ministrů je také z armády. Ministr zahraničí zastává názor, že obhájci potratů chtějí zabránit znovuzrození Ježíše Krista a také, že Bůh poslal Donalda Trumpa aby spasil planetu. Ministryně pro lidská práva si myslí, že ženy by neměly pracovat, a věří, že když jí bylo devět, kdesi u stromu promluvila s Ježíšem Kristem. Konzervativní evangelikální pastoři jsou součástí všech institucí nové vlády.



Brazílie pod levicovou vládou byvalého prezidenta Luize Inácio da Silva neboli Luly byla celosvětově oslavována jako jihoamerická hvězda. Co se stalo? Nový výzkum z Brazílie naznačuje, že motivací podpory pro Bolsonara mezi chudšími Brazilci byla z velké části vysoká městská kriminalita. Brazílie má za posledních deset let v průměru 60 tisíc vražd ročně. Bolsonarův plán k boje proti zločinu je nejasný, ale silný. Bolsonaro říká, že policie bude mít volnost zabíjet. Policisté nebudou souzeni za to, že při své práci budou lidi usmrcovat.



Hospodářské problémy také způsobily ohrožení brazilských zaměstnanců. V roce 2015 vstoupila Brazílie do vážné recese. Nezaměstnanost se zdvojnásobila na více než 12 procent. Recese, spojená s celostátním korupčním skandálem, který dostal do vězení mnoho vysokých vládních činitelů, včetně Luly, vyvolala pocit politického chaosu. Krize Brazílie se prohloubila poté, co se prezidentka Dilma Rousseff stala v roce 2016 obětí parlamentního puče a musela opustit vládu. Rousseffův nástupce - její viceprezident Michel Temer - prosadil úsporný rozpočet, který ukončil sociální programy pomáhající chudým Brazilcům.



Bolsonaro byl zvolen díky příběhu, že brazilskou recesi způsobila korupce v Lulově politické straně. Bolsonaro přislíbil, že politiku očistí. Zdůrazňuje, že zločinci mají zemřít, chválí vojenské diktatury a využívá rasistických, sexistických a homofobních výroků vůči menšinám. Z úpadku Brazílie obviňuje politickou korektnost.



Téměř 58 milionů voličů myslí, že tento bombastický autoritářský silák může být tím správným člověkem, který Brazilii spasí.



Bolsonaro se stal prezidentem Brazílie na základě osvědčeného a reálného playbooku autoritářů po celém světě. Nenávist proti establishmentu je dál na vzestupu. A populisté na této vlně úspěšně surfují.









