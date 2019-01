Tisíce lidí demonstrovaly v Bělehradě proti srbskému prezidentovi

6. 1. 2019

Protesty se také konají v městě Kragujevac. Vyvolal je incident v listopadu, kdy byl v Kruševaci zbit neznámými útočníky opoziční politik Borko Stefanovič.Stoupenci Aliance pro Srbsko, seskupení 30 opozičních stran a organizací, tvrdí, že Vučić je autokrat a jeho strana je zkorumovaná. Její předáci to důrazně popírají.Demonstranti požadují větší přístup do médií pro opozici a řádné vyšetření útoků na novináře a na opoziční politiky.Podle průzkumu veřejného mínění z října loňského roku má Vučićova strana volební podporu 53,3 procent, daleko více než opozice, jejíž aliance by dohromady získala podporu jen asi 15 procent. Jenže opozice je rozhádaná a nikdy se nesjednotí. Vládnoucí koalice Vučićovy strany má v parlamentě pohodlnou většinu 160 z 250 křesel. Příští všeobecné volby jsou v roce 2020.Vučić býval v době rozkladu Jugoslávie ostrým nacionalistou, ale později přijal proevropské hodnoty a usiluje o členství Srbska v Evropské unii. Udržuje také těsné styky s Ruskem a s Čínou.Podrobnosti v angličtině ZDE