Polský ministr zahraničí: "Tvrdý brexit" by byl špatný pro EU i Poláky

2. 1. 2019

Dohoda o brexitu zrozená z měsíce trvajících debat bude zřejmě odmítnuta britským parlamentem. To může znamenat, že práva Poláků žijících v Británii zůstanou nezajištěna.

"Vyzýváme k empatii, pochopení a k vyhnutí se brexitu bez dohody, protože by to bylo špatné pro EU, stejně jako pro Poláky žijící v Británii," prohlásil polský ministr zahraničí Jacek Czaputowicz. Dodal, že v takovém scénáři by právům Poláků v Británii "chyběl silný základ, který by získali, pokud by vstoupila v platnost dohoda s EU."

Czaputowicz dále zdůraznil, že Polsko chce i dlouhodobě udržet "výjimečné vztahy s Británií". Poukázal také na fakt, že Varšava Londýn sdílejí podobné postoje k zahraniční politice a hrozbám evropské bezpečnosti, včetně Ruska.

Podle polského ministra případné neuplatnění dohody o brexitu by znamenalo, že Brusel a Londýn budou muset pracovat na "nějaké formě dočasného řešení, tak aby ´rozvod´ mohl klidně pokračovat... způsobem nejméně škodlivým pro obě strany."

