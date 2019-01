V roce 2018 Trump rozšířil průměrně 15 lží či nepravd denně. Takřka třikrát více, než o rok dříve

2. 1. 2019

Pokud to v roce 2017 vypadalo, že Donald Trump v roce 2017 vyřkl spoustu nepravd, pak rok 2018 byl rokem takřka nepředstavitelného množství lží, píše Andrew Bunchcombe.

Během roku 2018 prezident podle oceňovaného projektu ověřování faktů přednesl zhruba 5 611 falešných nebo zavádějících tvrzení.

List Washington Post na základě projektu The Fact Checker Database tvrdí, že prezident v roce 2017 přednesl 1 989 takových tvrzení a do posledního dne roku 2018 celkový počet vzrostl na 7 600 - přičemž na loňský rok připadlo 5 611. I když prezident dokázal přijít až s 83 falešnými tvrzeními denně - to bylo 22. října, když odletěl do Texasu na shromáždění s Tedem Cruzem - průměr činí 15 denně.

Podrobnosti v angličtině: ZDE