Kauza Džamál Chášakdží aneb Jak dál ve zdecimovaném Jemenu?

15. 11. 2018 / Daniel Veselý

Vypadá to, jako by kauza zavražděného saúdskoarabského novináře Džamála Chášakdžího neměla konce. Deník The New York Times tento týden zveřejnil nové důkazy, jež podle amerických zpravodajců zcela zjevně ukazují na zadavatele vraždy, jimž má být hlavní podezřelý, tedy saúdský korunní princ Mohamed bin Salmán. A když se už zdá, že smyčku okolo princova krku nelze více utáhnout a jeho pád je nevyhnutelný, přichází pomoc shůry v podobě Trumpova poradce pro národní bezpečnost Johna Boltona. Přestože si Bolton audionahrávky zachycující Chášakdžího vraždu neposlechl, zůstává - odvolávaje se na své podřízené, kteří si ji poslechli - skálopevně přesvědčen o tom, že vrahem je někdo jiný. Tato kafkárna vskutku věrně vystihuje perverzní mocenské vazby, které by za příznivé politické konstelace mohly vzít za své.