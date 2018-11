Rozum do hrsti ohledně skandálu Babiš

16. 11. 2018 / Boris Cvek

V kauze Čapí hnízdo jde to, že Babiš podvodně získal asi 50 milionů korun z EU. Já osobně nepochybuji, že se to stalo, že to byl kriminální čin. Nicméně musí se to prokázat u soudu. Když se podívám na vývoj kauzy Rath, nejsem optimistický, že Čapí hnízdo naše policie a justice může zvládnout . Ale pořád lepší než čunkiáda.

Je nepochybné, že trestně stíhaný člověk nemá být premiér. Není ale pravda, že by to na Západě nebylo úplně možné. Berlusconi nebyl stíhaný jako premiér, protože jako premiér měl imunitu, Fillon neodstoupil z kandidatury na prezidenta Francie ani jako trestně stíhaný (naštěstí ho voliči nezvolili, ale podporu měl i tak poměrně velkou... a nebýt Macrona, asi by vyhrál), izraelský premiér je také stíhán policií, dokonce i s manželkou.