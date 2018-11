Je po volbách, Trump stahuje armádu z jižní hranice USA

20. 11. 2018





Už tento týden dává příkaz Donald Trump americké armádě, aby se stáhla z americko-mexické hranice. Vyslal ji tam před americkými kongresovými volbami, aby "zabránila vstupu zlých imigrantů z Jižní Ameriky", jejichž karavana je asi 1600 kilometrů jižně od americké hranice a skládá se především z žen a dětí prchajících před násilím a pronásledováním.



Před americkými kongresovými volbami Trump záměrně vyvolával iracionální strach z těchto imigrantů a v tom mu vydatně pomáhaly lživá ultrapravicová média, jako je televize Fox News. Pozoruhodně, od kongresových voleb se televize Fox News o imigrantské karavaně ohrožující USA už nezmínila ani jednou. Její propaganda je skutečně průhledná.Američtí, vojáci, vyslaní proti neexistujícím imigrantům na americko-mexické hranici, si stěžovali, že tam nemají co dělat a že jejich vyslání je otevřeným plýtváním peněz. Tento týden je odtamtud začíná Pentagon stahovat.V pondělí publikovali tři kritici s vojenskými zkušenostmi a zkušenostmi s otázkami bezpečnosti amerického státu, Gordon Adams, Lawrence Wilkerson a Isaiah Wilson II, sžíravou kritiku v New York Times: "Prezident použil americké armády nikoliv proti nějaké skutečné hrozbě, ale použil jí jako vojáků na hraní, s cílem zmanipulovat výsledky listopadových kongresových voleb. Bylo to bezprecedentní zneužití americké armády prezidentem ve funkci."Podrobnosti v angličtině ZDE Jiným skandálem Trumpovy vlády je to, že Trumpova dcera Ivanka používala osobní emailový účet k rozesílání stovek emailů o vládních záležitostech, informoval v pondělí deník Washington Post. Okamžitě se ozvaly hlasy, obviňující Trumpa z pokrytectví. Trump systematicky používal ve své předvolební kampani heslo "Podvodná Hillary" v důsledku toho, že Clintonová používala soukromý emailový server, a povzbuzoval své stoupence, aby skandovali "Zavřít ji!"Podrobnosti v angličtině ZDE