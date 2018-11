Index Dow Jones kvůli propadu technologických akcií přišel o letošní zisky

21. 11. 2018

Akciové indexy Dow Jones Industrial Average a S&P 500 se v úterý výrazně propadly kvůli situaci na trhu se spotřební elektronikou. Ztratily veškeré zisky z letošního roku a ocitly se v červených číslech, informují Fred Imbert a Spriha Srivastava.

Třicetiakciový Dow ztratil 522 bodů poté, co v předchozím kole přišel o takřka 400 bodů. V průběhu dne dosahovala ztráta téměř 600 bodů. Index S&P 500 ztratil o 1,7 %. Ještě v pondělí činil sumární růst obou indexů za rok 2018 1,2 % a 0,6 %.

Akcie technologické společnosti Target ztratily 10,7 % poté, co firma ohlásila za předchozí čtvrtletí zisky zaostávající za očekáváním.

Tento propad stáhl sebou technologické indexy.

"To vypadá jako rostoucí obavy o to, co vyvolalo říjnový propad. To jsou obavy z ekonomického zpomalení," říká Craig Callahan, předseda společnosti Icon Funds. "A myslím, že tito lidé se mýlí, ale tentokrát mají rozhodující slovo."

Akcie se před měsícem výrazně propadly kvůli rostoucím obavám ze stoupajících úrokových sazeb, zpomalujícího růstu a napětí v globálním obchodě. Index S&P 500 ztratil 6,9 % a Dow 5,1 %.

Úterní propad přišel den poté, co členové populární skupiny "FAANG" - Facebook, Amazon, Apple, Netflix a firma Alphabet provozující Google zaznamenaly oproti celoročnímu maximu propad o více jak 20 %.

Nejhlubší propad zaznamenal Apple, u nějž se investoři obávají kvůli možnému propadu prodeje iPhonu.

Facebook prudce propadl kvůli skandálům ohledně využití platformy zahraničními entitami během amerických voleb v roce 2016.

Hlavní indexy se ocitly pod tlakem také kvůli vážnému propadu trhu s ropou, který postihl celý energetický sektor.

