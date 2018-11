Metody Kremlu: Sedmero přikázání výrobce falešných zpráv

Trojdílný multimediální projekt New York Times odhaluje, jak nynější kremelská dezinformační kampaň vyrůstá z dlouhé tradice použití informací jako zbraně. Vypráví o "politickém viru" vynalezeném před desítkami let KGB, aby "pomalu a metodicky ničil nepřátele zevnitř", který Kreml záměrně šíří až do dnešních dnů.



Gang pašující děti působící ze sklepa pizzerie, řízený americkou prezidentskou kandidátkou a jejím týmem - kdo by tomuhle věřil? Uprostřed prezidentské kampaně v roce 2016 to někteří lidé udělali. A někteří dokonce věřili natolik, že si přinesli zbraně a začali střílet do zmíněné pizzerie, v pochybném pokusu zachránit údajně zde držené dětské otroky. I nejskandálnější lež se může stát úspěšnou falešnou zprávou. Vše co musíte udělat je řídit se Sedmero přikázáními výrobce falešných zpráv. Za prvé: Hledejte trhliny v cílové společnosti. Za druhé: Vytvořte velkou lež - něco natolik pobuřujícího, že by nikdo neuvěřil, že to je vymyšlené. Za třetí: Omotejte touto lží zrnko pravdy - dezinformace je nejúspěšnější, když obsahuje malé množství pravdy. Za čtvrté: Skrývejte své působení - vyvolejte dojem, že příběh vyšel od někoho jiného. Za páté: Najděte si "užitečného idiota" - někoho, kdo bude bez podezření podsouvat vaši zprávu širšímu publiku. Za šesté: Pokud dojde k odhalení pravdy - vše popřete. Za sedmé: Hrajte dlouhodobou hru - po léta vaše úsilí nemusí přinášet plody, ale během delšího období se akumuluje a nakonec bude mít politický dopad. Podrobnosti v angličtině: ZDE

