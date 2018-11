Lidé původem z Afriky čelí v Evropě otřesné míře rasismu

28. 11. 2018





Téměř třetina lidí z Afriky byla za posledních pět let v Evropě obětí rasistické šikany



Z nové analýzy, zveřejněné ve středu Evropskou unií, vyplývá, že rasová diskriminace je ve 12 evropských zemích běžná.



Lidé afrického původu čelí děsivé diskriminaci při hledání bytu, na pracovištích a v každodenním životě. Vyplývá to z průzkumu 5803 respondentů provedeného Úřadem EU pro základní práva.



Rasistická šikana, urážlivá gesta, výroky a hrozby, je nejintenzivnější ve Finsku (63 procent), v Lucembursku (52 procent) a nejslabší v Británii (21 procent) a na Maltě (20 procent).



Každý dvacátý respondent uvedl, že byl během posledních pěti let terčem fyzického útoku. Ve Finsku to bylo nejhorší, postiženo bylo 14 procent, v Portugalsku 2 procenta lidí. V Británii 3 procenta.





"Průzkum je dokladem zoufalé situace," konstatoval ředitel úřadu EU Michael O'Flaherty. Zmínil se o Směrnici EU o rasové rovnosti z roku 2000 a konstatoval: "Téměř 20 let poté, co byly v EU přijaty zákony zakazující diskriminaci, čelí lidé afrického půdovu širokým a hluboce zakořeněným předsudkům a vylučování ze společnosti. Diskriminační profilace lidí z Afriky policií je každodenní realitou."



Zprávu zveřejní ve středu v Evropském parlamentě italská politička Cícile Kyenge, jedna z jen tří (!!) černošských europoslanců ve shromáždění, které má 751 poslanců. Poslankyně argumentuje, že Evropská unie neřeší diskriminaci Afričanů a připravila nezávaznou rezoluci na podporu rovnosti pro přibližně 15 milionů Afričanů, kteří podle odhadů žijí v EU.



Míra všeobecného rasismu v Evropě je hrůzná. Každý desátý respondent konstatoval, že rasová diskriminace jim zabránila v pronájmu bytu či domu. 37 procent lidí mělo tuto zkušenost v Itálii, 28 v Lucembursku. V Británii 3 procenta.



V Rakousku má padesát procent (!) lidí afrického původu známého či příbuzného, který se za poslední rok stal terčem rasistické šikany.



Na pracovním trhu pracují Afričané s univerzitním vzděláním dvakrát tak častěji než běloši v manuálních zaměstnáních, které nevyžadují kvalifikaci.



Znepokojující také je, že lidi afrického původu běžně a bezdůvodně perlustruje policie. Každého desátého respondenta během roku před průzkumem perlustrovala policie. Téměř polovina těchto lidí považuje perlustraci za rasově motivovanou. V Itálii 70 procent.



Zvlášť otřesné je, že mladí lidé jsou obětí rasismu častěji než lidé starší.



Muslimské ženy afrického původu s šátkem či závojem na hlavě také informovaly o diskriminaci: 27 procent jich uvedlo, že na ně kolemjdoucí agresivně civěli nebo na ně dělali urážlivá gesta. 15 procent bylo terčem verbálních útoků a 2 procenta útoků fyzických.



Podrobnosti v angličtině



