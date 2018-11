Babišův konec? Ano, ale až v dalších volbách

Z ptačí perspektivy nad českým politickým mraveništěm

29. 11. 2018 / Bohumil Kartous

V případech podobných aféře Babiš&syn, kdy celá armáda expertů, viceexpertů a arciexpertů v oblasti politologie, médií, psychiatrie, rodinných i globálních vztahů a krymských reálií (jsou jich tisíce) s enormním úsilím mate veřejnost, je dobré vždy počkat co nejdéle a poté se snažit udělat si racionální úsudek. V tomto případě to platí naprosto. Dobrat se po zahlcení informačním odpadem, v němž se jakýkoliv narativ stává pro běžného příjemce stejně (bez)cenný, je takřka nemožné. Úsoudit něco o dalším vývoji jakbysmet. Co si tedy lze odnést, aniž by se člověk uchýlil k neprokazatelným tvrzením a nechal se vědomě či nevědomě vtáhnout do procesu debilizace veřejné debaty?

Informace, kterou zprostředkoval Seznam, nebyla tajemstvím a s největší pravděpodobností byla nabídnuta dvojici novinářů, kteří ji následně společně s týmem dokumentaristů oblepili špatnou detektivkou, čímž poskytli poměrně dobrou munici ke vzniku velkého spektra konspirací.











- buď synka udržovat v dostatečné vzdálenosti a izolaci od potenciálních "hyen" (v podstatě každého, kdo by se snažil ohrozit zájmy otce),





- nebo využít synkovy indispozice a v případě nejvyšší nouze jej učinit právně neodpovědným.





který na Babiše dopadl v podobě zásahu doposud neochvějného voličského jádra "bude líp" a zejména těch, kteří nejsou rozhodnutí. Dojemný příběh o tom, kterak se otec snažil svého churavého potomka učinit samostatným prostřednictvím "malého businessu", jenž bude tento spravovat pod dohledem rodiny a jenž koluje formou řetězových emailů po českém interentu, nebudeme s ohledem na dostupná fakta komentovat. Zajímavé na něm je položit si otázku, zda premiérova marketingová továrna zašla až tak daleko, že používá trollích technik ve snaze změnit negativní dopad,





Je vysoce pravděpodobné, že v následujících třech letech dojde ke snaze konsolidovat politický střed, v němž Babiš doposud převážně lovil. S kauzou se chtě nechtě ovšem stává "hrdinou" pochybných konspiračních a dezinformačních skupin, které na Babišovu reputaci mohou "nadělat" velmi podstatně. Je vtipné číst pseudovlastenecké bláboly, které obviňují USA z toho, že se Babiše snaží odstranit a ohrozit tak české národní zájmy. Tím se Babiš stává - bez ohledu na svou vůli - amabasadorem sil protichůdných.







Dopad na Babišův "approval rating" neznamená příliš v krátkodobém horizontu. Lze se nicméně domnívat, že toto není problém, nad nímž by se zavřela neustále nově generovaná pěna dní. Pravděpodobně bude - s novými infuzemi - probublávat v průběhu celého současného vládního angažmá, pokud se nějakým zázrakem nepodaří uzavřít trestní stíhání způsobem "ad acta". Během něj dojde - a to bude podstatné - na ekonomické problémy, jelikož ekonomika narazila na strop a odtud vede jediná cesta. Postavení Babiše je oslabeno a i přes ujišťování o tom, že neodstoupí, v určitém okamžiku už nebude jeho politická budoucnost záviset na jeho vůli, nýbrž na vůli voličů. A podle všeho nemá Babiš v současnosti nic, čím by si je mohl opět naklonit.





Naopak, Babiš je velmi oslaben. Ujištění ze strany Miloše Zemana, s nímž Babiš sdílí velkou část elektorátu, že i v případě ztráty důvěry opět pověří sestavením vlády současného premiéra, působilo vcelku překvapivě. Nicméně z hlediska občejného českého politického kupčení je to vlastně logické: Babiš je legitimní vítěz voleb a může dělat to, co by úředický premiér dělat nemohl. A zároveň je zavázán a bude se muset revanšovat. zemanova agilita pravděpodobně nebyla vyvolána náhlým návalem spontánní přízně...





Znovu opakuji, je čas přemýšlet o tom, co přijde po Babišovi... Podobně mohou nyní počítat s protislužbami všichni, kdo se rozhodli postavit "hyenám" a případnou nedůvěru zažehnat loajalitou k Babišovi. A jak víme z biologie, mnoho komárů umoří i poměrně velkého lichokopytníka. Natož stárnoucího oligarchu ve stavu rostoucího napětí.





Informace o Babišovi, jeho synovi, jeho psychické kondici, vzájemných vztazích, problému s vyšetřováním údajného dotačního podvodu atd. není nová. Tato informace doposud nebyla pouze "vytěžena", jinak bylo ovšem možné slyšet o labilním synkovi s diagnózou dlouhé měsíce před vypuknutím senzace. On totiž synek představuje nejteční místo v opevnění majitele Agrtofertu, což se nakonec také prokázalo. Babiš si to samozřejmě uvědomoval, tudíž je vcelku jisté, že nějakou (jakou netuším) péči svému potomku věnoval. Pro Babiše v takovém případě existují v podstatě dvě možnosti: