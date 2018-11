Madrid zakázal vjezd znečišťujících automobilů do města. Praha ne

30. 11. 2018



Kdykoliv přicestuji do Prahy, přivítá mě už na ruzyňském letišti dusivý zápach z města. Městské znečištění ovzduší zabíjí, poznamenává Jan Čulík.



Ve španělském hlavním městě byl realizován plán jménem Madrid Central. Vznikla zóna nízkých emisí o velikosti 472 hektarů. Do ní je od pátku zakázán vjezd všem benzínovým vozidlům vyrobeným před rokem 2000 a naftovým vozidlům vyrobeným před rokem 2006, pokud nejsou používány obyvateli této oblasti nebo neplní podmínky jiných výjimek. Cílem je do roku 2020 snížit emise kysličníku dusičitého o 23 procent a dát do ohniska dopravní politiky lidi, ne motory.







Obdobná rozhodnutí byla přijata v jiných velkých městech - koncem roku 2016 oznámili primátoři Paříže, Atén a Mexico City plány zakázat do roku 2025 vjezd do města naftovým vozidlům a nákladním automobilům a v květnu letošního roku se Hamburk stal prvním německým městem, který zakázal vjezd starších naftových vozidel na své dvě hlavní ulice.



Oslo, které plánuje centrum města zcela osvobodit od aut, nyní realizuje plán jehož cílem je zajistit "co nejmenší počet vozidel". V lednu loňského roku realizovala Paříž projekt barevných nálepek, v jehož rámci je zakázán vjezd všem naftovým vozidlům registrovaným v letech 1997-2000 do města od 8 hodiny ranní do 20 hodin.



