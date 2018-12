Putin odmítá propustit ukrajinské námořníky

2. 12. 2018





Vladimír Putin se vyjádřil, že je "příliš brzo" na propuštění ukrajinských námořníků a lodí, které Rusko zajalo v Azovském moři. Obvinil znovu Ukrajinu z "provokace". Na summitu G20 v Buenos Aires řekl Putin novinářům, že je nutno zajaté námořníky "vyšetřovat" a dokázat, že tři ukrajinské lodi "porušily ruské výsostné vody" a že šlo o "úmyslnou ukrajinskou provokaci".



Putin kerčský incident popisuje rozporným způsobem. Nejprve tvrdil, že ukrajinské lodi, dva dělové čluny a remorkér, se snažily proplout kerčskou úžinou tajně a přitom se střetly s ruskými pobřežními hlídkami.

Do ukrajinského remorkéru narazily ruské lodě a na jeden dělový člun střílely. Moskva tvrdí, že k incidentu došlo v ruských výsostných vodách, které dosahují 20 km od pobřeží, což Ukrajina popírá. Kyjev uvádí, že jeho lodi informovaly ruské úřady o svém úmyslu proplout kerčskou úžinou a že Rusové na ně začali střílet poté, co se lodi obrátily a směřovaly pryč zpět do Černého moře.Ve svých výrocích v Buenos Aires Putin některá tvrzení Kyjeva potvrdil, uznal, že ukrajinské a ruské lodě spolu před incidentem komunikovaly, a že Ukrajinci odmítli přijmout ruského lodivoda, který jejich lodi měl navigovat úzkou úžinou. Ukrajinci odmítají ruský požadavek, aby jejich lodě používaly ruské lodivody. Poukazují na to, že to není součástí dohody z roku 2003 o sdílení této vodní cesty a že je to nově vytvořený ruský požadavek s cílem mít plnou kontrolu nad přístupem ukrajinských lodí do Azovského moře.Putin v Buenos Aires přiznal, že ukrajinské lodě se snažily z místa uniknout, když na ně ruské lodě střílely.Z analýzy investigativního serveru Bellingcat vyplývá, že je možné, že ukrajinské lodě byly v ruských výsostných vodách, když ruské lodě narazily do ukrajinského remorkéru, avšak podle dohody z roku 2003 mají ukrajinské lodě právo proplouvat úžinou. Kromě toho, z důkazů poskytnutých jak Ruskem, tak Ukrajinou, vyplývá, že Rusko střílelo na ukrajinský dělový člun, když byl v mezinárodních vodách.Podrobnosti v angličtině ZDE