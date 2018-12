Průzkum: Británie je tvrdě rasistická

3. 12. 2018





Průzkum mezi 1000 příslušníky etnických menšin v Británii odhalil, že každodenně čelí záporným zážitkům, často v důsledku rasismu, a jsou diskriminování a ostrakizováni. (Zajímavé by bylo, kdyby byl podobný průzkum proveden v české společnost, pozn. JČ)



Z průzkumu vyplývá, že 43 procent lidí z etnických menšin bylo za posledních pět let pominuto při rozhodování, kdo ve firmě má být povýšen. Z bělochů mělo tutéž diskriminující zkušenost jen 18 procent lidí.

Z výsledků průzkumu také vyplývá, že příslušníci etnických menšin čelili za posledních pět let třikrát častěji než běloši zákazu vstupu do restaurace, baru nebo klubu a dvě třetiny příslušníků etnických menšin zastává názor, že Británie je rasistická země.38 procent příslušníků etnických menšin konstatovalo, že byli za posledních pět let nespravedlivě obviněni z krádeže v obchodě. Bělochům se toto stalo jen ve 14 procentech případů. Zvlášť často jsou z krádeží v obchodech obviňováni černoši a ženy.Menšiny zažily minulý týden dvakrát tak častěji než běloši verbální útoky a sprostotu od neznámých lidí.53 procent lidí z etnických menšin má pocit, že s nimi je zacházeno jinak kvůli jejich vlasům, oděvu či zjevu. Jen 29 procent bělochů má tentýž pocit.Nezaměstnanost v černošských, asijských a menšinových etnických skupinách v Británii dosahuje 6,3 procenta, kdežto u bělochů 3,6 procent.Bangladéšské a pákistánské rodiny mají průměrný příjem o 9000 liber (260 000 Kč) ročně nižší než bělošské rodiny. Rozdíl v příjmech mezi bělošskými rodinami a rodinami černochů z Karibiku a britských černochů byl 5500 liber ročně.41 procent příslušníků etnických menšin uvedlo, že je místní lidi nepovažují v důsledku jejich etnického zjevu za Brity.Příslušníci menšin jsou dvakrát tak častěji než běloši považováni v restauracích, v barech a v obchodech za jejich zaměstnance. Každý pátý příslušník etnické menšiny uvedl, že má pocit, že musí změnit svůj hlas a zjev, aby nevyčnívali.Muslimové žijící v Británii - je to velká menšina čítající asi 2,8 milionů lidí - mají zápornější zkušenosti než příslušníci jiných náboženství. Častěji než křesťany, lidi bez náboženství nebo příslušníky jiných náboženství je perlustruje policie, nejsou zváni na společenské večírky v práci či na univerzitě a lidé nechtějí vedle nich sedět v hromadné dopravě.Podrobnosti v angličtině ZDE