Děsivé vyhlídky do příštích voleb - Babiš jako hegemon

3. 12. 2018

Ještě jednou si to sečtu, píše Boris Cvek:







Kdyby na 4,5% vypadly SPD, KSČM, ČSSD, KDU-ČSL, STAN a TOP09, tak je to 27% voličů, kteří volili, mimo Sněmovnu... a tyto hlasy by šly především nejsilnějšímu, tedy ANO.







Podle dHondtovy metody by tak ANO měl kolem 100 poslanců za 30%... neumím to spočítat, ale moc by mne to zajímalo.







To jsou ty paradoxní situace.







Samozřejmě kdyby se voliči přesunuli od STAN, TOP09 a KDU k pirátům, kteří by tak měli třeba 25%, vrátili by se tito voliči do hry.







To je asi jediná naděje těch, kteří chtějí, aby Babiš byl poražen. Mimochodem, piráty v roce 2017 volili zejména bývalí voliči pravice, z levice téměř nikdo.







Takže logiku by tento posun měl, zejména pokud jde o proevropskou pravici.