Pokrytci a zbabělci v Evropském parlamentu: Klub Evropské lidové strany zablokoval Andrewa Stroehleina na Twitteru

Mediální ředitel lidskoprávní organizace Human Rights Watch v Bruselu Andrew Stroehlein systematicky upozorňuje na porušování lidských práv, jehož se dopouští Orbánova strana a vláda v Maďarsku. Poukazuje na to, že Orbán a jeho strana Fidesz hrubě porušují základní demokratické a lidskoprávní normy Evropské unie a neměla by být součástí lidoveckého poslaneckého klubu v Evropském parlamentě.



Jak tento problém Evropská lidová strana vyřešila? Nikoliv vyloučením Orbána, ale zablokováním účtu Andrewa Stroehleina.

Promění se nyní Evropská unie v autoritářské sdružení, které bude podporovat porušování lidských práv a demokratických svobod?



European People’s Party has now blocked me. Confirmation they cannot handle those who question their support of Hungary’s ruling party, Fidesz, which has been underminining fundamental democratic values as part of EPP. Rather than #ExpelFidesz, they block a human rights defender pic.twitter.com/jMO8oplBFv — Andrew Stroehlein (@astroehlein) December 2, 2018

Aktualizace: Jak se dalo čekat, blokace twitterového účtu Andrewa Stroehleina vyvolala obrovský skandál. EPP nyní tvrdí, že to byla "chyba":

Update: Now they’re saying it’s all a “mistake”... Er, no. The @epp’s support of Hungary’s Fidesz is the mistake. EPP refuses to #ExpelFidesz, despite its undermining fundamental democratic values, like academic freedom, media freedom, judicial independence, rule of law... pic.twitter.com/6YyAXEXY8t — Andrew Stroehlein (@astroehlein) December 2, 2018

Lidé mi píší, že je ta blokace pro mě pocta, ale, upřímně řečeno, byl bych raději, kdyby byl velký středopravicový poslanecký klub v Evropské unii vyloučil ultrapravici a ne mě. Je to opravdu smutné. Tradiční zeď mezi normální pravicí a extremní pravicí se drolí a všichni pro to budeme trpět.Aktualizace. Teď oni tvrdí, že to je všechno jen "chyba": Ehm - ne. Podpora EPP pro maďarskou stranu Fidesz je chyba. EPP odmítá vyloučit Fidesz, navzdory tomu, že ochromuje základní demokratické svobody, jako je akademická svoboda, mediální svoboda, nezávislost soudů, zákonnost...: