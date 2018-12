Michelle Obamová si vůbec nepamatuje, že s Barackem byli v Praze

2. 12. 2018

Slavný satirický moderátor televize CBS Stephen Colbert interviewoval tento týden ve svém televizním pořadu Michelle Obamovou při příležitosti vydání její autobiografie Becoming (Stávání se něčím) (všimněte si, na začátku pořadu, jak obrovskou ovaci Obamové uspořádali diváci po jejím příchodu na jeviště).





V rozhovoru (od minuty 3.30) přiznává Obamová, že si vůbec nepamatuje, že byla v Praze:







Michelle Obama (od minuty 3.30): Když jsme byli v Bílém domě, dělali jsme toho tolik, že dny a týdny se prostě proměnily jen v jednu rychlou šmouhu. Úplně jsem zapomněla, že jsem navštívila některé země. Doslova: Debatovala jsem jednoho dne se svou šéfkou štábu. Povídali jsme a já říkám: "Víš, slyšela jsem, že Praha je krásné město. Já bych se tam jednoho dne chtěla podívat." A ona mi řekla: "Tys v Praze už ale byla." (Smích obecenstva) A já jsem se s ní doslova o tom hádala. Říkala jsem: "Ne, v Praze jsme nebyli. Byli jsme v Moskvě. V Praze ale nikdy." A ona mi musela popsat, co to bylo, a musela mi ukázat fotografie. (Smích) A já jsem pak reagovala: "Aha! Tak to byla Praha!"



Moderátor Stephen Colbert: No, já to chápu, máte tolik co na práci, a pak to jaksi musíte emocionálně všechno spláchnout...