Víte, že Formanovo Hoří, má panenko, je o brexitu?

3. 12. 2018

Premiérka Theresa Mayová má pro budoucnost Británie ponižující plán, v jehož důsledku přijdou lidé o zaměstnání a země bude na pospas zákonům, které nebude smět utvářet. Její obdivovatelé ji vidí jako "jedinou dospělou osobu v místnosti". Tato fráze zosobňuje všechno, co je špatného na jejím premiérství. Protože jestli je totiž Mayová "dospělou osobou", voliči jsou malé děti, které musejí být chráněny před fakty a skutečností, aby mohly v noci lépe spát.Infantilizace britské společnosti na okamžik skončila minulý týden, kdy vláda opožděně přiznala, že "žádné Vánoce nebudou". Ministerstvo financí přiznalo, že Británie na tom bude hůř za jakékoliv formy brexitu.Přiznání, že vláda Mayové je první vládou v britské historii, která úmyslně jedná tak, aby její země zchudla, bylo na okamžik určitým malým pokrokem. Protože od referenda o brexitu v červnu 2016 Mayová selhává ve své povinnosti říci veřejnosti, co je jasné.Můžeme si myslet cokoliv o politické strategii onoho starého brutálního muže vůči porobeným národům Britského impéria, avšak v roce 1940 projevil Churchill poctivost, že řekl ve sněmovně, že nemá nic jiného co nabídnout než "krev, úsilí, slzy a pot". Naproti tomu jeho dnešní údajní napodobovatelé nám slibovali nemožné - že brexit bude hračka a ani kapka krve nebude prolita.Když se stala Mayová premiérkou, neinformovala občany o těžké volbě, které se vyhnula. Po dobu celých dvou let nereagovala nijak na podvodná hesla brexitérů Johnsona, Farage a Arrona Bankse, privilegovaných chuligánů, kteří by byli za své chování dávno potrestáni, kdyby se narodili na dělnických sídlištích. Tito lidé občanům tvrdili, že odchod z EU a uzavření britských hranic nebude mít žádné záporné hospodářské důsledky. Akademické analýzy Ananda Menona a Jonathana Portese dokazují, že omezení migrace, které chce na Británii uvalit Mayová, povede k poklesu britského HDP o 1,4 - 1,8 procent.Průzkumníci veřejného mínění mezitím zjišťují, že matky malých dětí, které původně hlasovaly pro brexit, nyní podporují setrvání Británie v EU, protože vidí, jak ztráta evropských zaměstnanců už nyní poškozuje britské státní zdravotnictví a školství. Vláda zjevně nechce, aby se voliči dověděli, co všechno bude stát protiimigrační utahování šroubů, které prosazuje Mayová.Za normálních okolností by vyhýbavost vlády odhalila opozice. Jenže v Anglii dnes žádná opozice neexistuje. Konzervativní předáci lidem neříkají pravdu o důsledcích odchodu z evropského jednotného trhu. Labourističtí předáci nám také neříkají pravdu. Namísto toho nám lžou stejně ostudně jako Boris Johnson. Předstírají, že jejich forma brexitu přinese pracovní příležitosti. Mayová je přesvědčena, že svoboda pohybu musí za každou cenu skončit. Totéž podporuje údajný internacionalista Jeremy Corbyn. Ani vláda, ani opozice nezačaly připravovat voliče pro tvrdou volbu a ani jim nepřiznaly, že tato volba před nimi stojí.Politikové si hrají s ohněm na vlastní nebezpečí. Snížili laťku veřejného života tak hluboko, že přes ni jednoho dne britský Trump přeskočí lehce. (Jak na to poukázal Miloš Forman v Hoří, má panenko, pozn. red.) jestliže "jediní dospělí v místnosti" zacházejí s voliči jako s dětmi, tyto děti nakonec budou mít hysterický záchvat.Podrobnosti v angličtině ZDE