10. 12. 2018



Premiérka Theresa Mayová se naposledy zoufale pokusí získat vzbouřenecké konzervativní poslance na svou stranu, než se rozhodne, zda uskutečnit úterní hlasování o její "dohodě" s Bruselem o brexitu. Jedna její nejbližší spojenkyně v kabinetu vážně varovala, že "by se Británie měla poučit ze Severního Irska o škodách, jaké může způsobit konflikt."



Jenže skoro žádný z asi 100 konzervativních poslanců, kteří se rozhodli, že budou hlasovat proti přijetí "dohody", neprojevuje žádné tendence přejít na stranu Mayové.

Premiérka je pod intenzivním tlakem svých poradců a čelných ministrů, aby úterní hlasování zrušila. Downing Street však důrazně popřel, že k tomu dojde, i když konečné rozhodnutí bude zřejmě učiněno až v hodině dvanácté.Ministryně pro Severní Irsko Karel Bradley se vyjádřila, že konfliktem ohledně brexitu by Británie mohla být poškozena na léta, podobně, jak konflikt rozryl Severní Irsko.Fundamentalističtí brexitéři jako bývalí ministři Esther McVey a neschopný bývalý ministr pro brexit českého původu Dominic Raab se už chystají po předpokládaném pádu Mayové zápolit o premiérskou funkci. Klání o místo ministerského předsedy se chce také zůčastnit ješitný blbec Boris Johnson.Uprostřed hlubokých obav a nejistoty ohledně toho, jak hlasování o "dohodě" dopadne, telefonovala Mayová s předsedou Rady Evropy Donaldem Tuskem. Nemá však žádný alternativní plán.V pondělí zřejmě potvrdí Evropský soudní dvůr, že Británie má jednostranné právu zrušit brexit a nepotřebuje k tomu souhlas evropské sedmadvacítky.Fundamentalistický brexitér Iain Duncan Smith varoval, že by v Británii mohly vzniknout násilné občanské nepokoje, kdyby porážka konzervativní vlády vedla k oslabení brexitu či k novému referendu o brexitu. Vyjádřil se, že by v Británii mohly vzniknout takové násilné scény, jaké nyní zažívá Francie.Jeho výroky kritizovala labouristická poslankyně Margaret Beckettová. "Takhle naše demokracie nbikdy nefungovala a jen opravdu neodpovědní jedinci vyhrožují, že se toto stane."V neděli se v Londýně konala malá demonstrace fundamentalistických stoupenců brexitu , na níž vystoupil nejmenovaný český poslanec. Téměř ji zahltila demonstrace odpůrců brexitu.Podrobnosti v angličtině ZDE