Theresa Mayová "odloží parlamentní hlasování o své smlouvě"

V pondělí v poledne vyšlo najevo, že Theresa Mayová se údajně rozhodla odložit hlasování o své "smlouvě", kterou vyjednala s Bruselem ohledně brexitu. Pokud to bude potvrzeno, je to přiznání, že si uvědomuje, že tato nepopulární smlouva ve sněmovně nebude schválena.Úřad mluvčího Dolní sněmovny potvrdil, že Mayová se k tomu ústně vyjádří v parlamentu v pondělí odpoledne v 16.30.

Important judgment from ECJ - Article 50 can be unilaterally revoked by UK. https://t.co/lQq59Lp3Gw

Podrobnosti v angličtině ZDE













Britská vláda dosud tvrdila, že zrušit brexit je nemožné, protože by bylo zapotřebí složitě získaného souhlasu 27 členských zemí EU.



Britská vláda se nyní pokusí zdržet realizaci tohoto verdiktu. Právní experti však poukazují na to, že toto rozhodnutí Evropského soudního dvora je závazné a britský Nejvyšší soud ho nemůže zvrátit.



Znamená to, že Dolní sněmovna by mohla v zásadě hlasovat proti zrušení článku 50 o odchodu Británie z EU bez nutnosti získat pro to podporu z 27 evropských zemí. Druhé referendum by vyžadovalo prodloužení celého procesu.



Soudci Evropského soudního dvora odmítli tvrzení britské vlády a Evropské komise, že článek 50 o odchodu Británie z EU nelze zrušit bez souhlasu evropské sedmadvacítky.



Podrobnosti v angličtině

Hlasování by se prý mohlo konat buď příští týden nebo až začátkem ledna, což by ovšem znamenalo, že nebude čas na schválení následných zákonů o brexitu, k němuž má dojít 29. března 2019. Nejzazší hranice pro parlamentní hlasování o smlouvě Mayové je 21. ledna.Zpráva o odkladu vedla k největšímu poklesu libry za posledních 18 měsíců.Známkou chaosu v britské vládě je to, že ještě v pondělí dopoledne tvrdili ministři, že hlasování se v úterý "určitě bude konat".Brexitéři požadují, aby se Mayová vrátila do Bruselu a vyjednala "lepší" smlouvu. Mluvčí Evropské komise v Bruselu konstatoval: "Tato smlouva je nejlepší a jediná možná. Další vyjednávání nebude zahájeno. To je jasné. Náš postoj se nezměnil a z našeho hlediska odchází Británie z EU dne 29. března 2019. Jsme připraveni na všechny scénáře."