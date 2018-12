Začíná rusko-americká plynová válka o Evropu

12. 12. 2018

Zdálo by se, že účast ministra energetiky Ruské federace Aleksandra Novaka na zasedání vlády koncem října mělo rutinní charakter, píše Boris Nikolajev. Nicméně fakt, že jednou z otázek se stalo rozšíření výroby zkapalněného zemního plynu s cílem zvýšení exportu, nečekaně změnil zasedání ve svého druhu vyhlášení války americkým konkurentům.

Jak v říjnu informovaly Financial Times, ačkoliv ruský plyn z plynovodů je levnější než zkapalněný americký, Evropa by mohla z geopolitických důvodů vsadit na "transatlantismus". Německá spolková vláda informovala, že zkoumá možnosti finanční pomoci USA na vybudování terminálů "na různých místech německého pobřeží". 11. října Kongres předložil návrh zákona, jehož cílem je omezit dodávku ruského plynu do EU. Podle zpráv TASSu návrh předpokládá vyčlenění miliardy dolarů na financování projektu využití nových energetických zdrojů v EU a poskytnutí diplomatické a technické pomoci EU mezi lety 2019-2023.

Předloha předpokládá opatření na podporu soukromých investic do strategicky důležitých energetických projektů ve Střední a Východní Evropě. Kromě toho vyčleňuje pět miliard dolarů na každoroční ocenění projektů a na technické semináře na podporu projektů v raných stadiích. Kongres doporučuje administrativě posílit politickou a diplomatickou pomoc zmíněným státům při jejich rozvoji energetických trhů.

17. října polský koncern PGNiG uzavřel čtyřiadvacetiletý kontrakt na dodávku zkapalněného plynu se společnosti Cheniere Marketing International. Jde již o druhý dlouhodobý kontrakt mezi polskou a americkou stranou, který umožní Polákům nakupovat v USA zkapalněný plyn. (První byl podepsán s firmou Ventrue Global LNG.) Podle dohody má americký plyn nahradit ruský v okamžiku, kdy budou přerušeny kontrakty s Gazpromem.

List Wiener Zeitung píše, že v současnosti platí Poláci Gazpromu vyšší ceny než jiní evropští spotřebitelé ruského plynu.

O perspektivách plynové konfrontace mezi USA a Ruskem v interview pro Deutsche Welle podrobně hovoří známý německý expert Roland Götz. Americké sankce vůči plynovodu Nord Stream 2 mají dlouhodobý cíl - vytěsnit Gazprom z evropského trhu, myslí si Götz.

Nejbližší cíl USA podle Götze představuje ochrana Ukrajiny. V případě fungování baltského plynovodu s plným vytížením by Ukrajina ročně přicházela o 2-3 miliardy dolarů na tranzitních poplatcích. A USA chtějí Ukrajinu ekonomicky podpořit, aby jí příjmy z tranzitu zůstaly.

Avšak dlouhodobým cílem je podle Götze úplné vytlačení Gazpromu z evropského trhu. Podle mého názoru, píše Nikolajev, jde o snahu USA s cílem omezit ruský vliv, protože považují Gazprom a vztahy v energetické sféře za nástroje Kremlu.

