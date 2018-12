V Jemenu bylo uzavřeno příměří pro přístav Hodeida

14. 12. 2018



Válčící strany v Jemeny souhlasí se zavedením okamžitého příměří v přístav Hodeida na Rudém moři, uvedl generální tajemník OSN. Je to zřejmě úspěch týdenních mírových rozhovorů, které se konají ve Švédsku. Antonio Guterres uvedl, že součástí dohody jsou neutrální jednotky pod dohledem OSN a vytvoření humanitárních koridorů. Vojska obou bojujících stran se stáhnou z celé oblasti Hodeida do 21 dní v procesu, na který bude dohlížet výbor za předsednictví OSN.

O politickém rámci pro Jemen se bude jednat během příštího kola jednání koncem ledna.Pokud bude dohoda realizována, byl by to velký úspěch, protože přístavem přichází do Jemenu humanitární pomoc a ta byla blokována intenzivními boji. Příměří bylo také dojednáno pro dva další přístavy, Salif a Ras Issa.Guterres uvedů, že vojska OSN budou hrát klíčovou roli, až se stáhnout znesvářené strany.Jemenská vláda, podporovaná OSN, ztratila kontrolu nad městy Hodeida a Sana'a, kterou převzali vzbouřenci z kmene Houthi, podporovaní Íránem. Navzdory silné vojenské podpoře ze Saúdské Arábie a ze Spojených arabských emirátů se jemenské vládě, sídlící v Adenu, obě města nepodařilo zpět dobýt.Podpora Západu pro tuto válkou, vedenou Saúdskou Arábií, značně poklesla v důsledku hromadného zabíjení, hladovění a nejnověji i obvinění, že saúdský princ Mohammed bin Salman zorganizoval vraždu novináře Džamala Chášakdžího.Součástí dohody má být i podpora pro jemenskou ústřední banku, coý by mělo znaměnat, že 1,2 milionu pracovníků veřejných služeb konečně začne znovu dostávat plat.Navzdory nepřátelství a brutalitě války, většina rozhovorů ve Švédsku se konala tváří v tvář. Na fotografiích z konference se na sebe oba týmy vyjednavačů usmívají a potřásají si vzájemně rukama.Podrobnosti v angličtině ZDE